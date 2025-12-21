Подробно търсене

Карлос Насар се срещна със спортисти от ФАФА България в навечерието на Коледа

Ива Кръстева
снимка: Федерация по адаптирана физическа активност
София,  
21.12.2025 12:34
В навечерието на коледните празници олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар гостува на спортистите с интелектуални затруднения от Федерация Адаптирана Физическа Активност – България, ръководена от Слав Петков.

Той зарадва всеки с коледен подарък, а спортистите му поднесоха ръчно изработена медена коледна къщичка от тяхната работилница „Малката къщичка“ - символ на споделеност и личен принос.

Срещата протече непринудено, без официална програма. Световният и европейски шампион разговаря със спортистите, отдели време и внимание, а атмосферата беше изпълнена с усмивки и радост.

"Като лице на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което България ще приеме през 2026 година, Карлос Насар показа подкрепа не с думи, а с присъствие. За участниците това бе знак на доверие и признание", написаха от ФАФА в социалните мрежи.

