Нека отхвърлим всеки грешен помисъл и злина, да се приготвим достойно за посрещането на Рождество Христово, призова отец Емануил в Добрич

Нека отхвърлим всеки грешен помисъл и злина, да се приготвим достойно за посрещането на Рождество Христово, призова отец Емануил в църквата “Света Троица” в Добрич.

В своята проповед свещеникът посочи, че в неделята преди Рождество Христово се чете свето Евангелие, което запознава миряните с родословието на Спасителя.

“Господ толкова е обикнал нас, хората, че дава своя единствен син, за да ни спаси от всички наши грехове, които извършваме в нашия живот съзнателно или несъзнателно”, каза още отец Емануил и цитира думи на свети Атанасий Велики: “Той се въплътил, та ние да се обожествим”.

Отец Емануил призова да бъде отхвърлено всяко отдалечаване от Божието милосърдие. “Господ се въплъти, стана Човек, за да изкупи греха ни”, добави той.

Свещеникът каза, че в църквата “Света Троица” в Добрич ще има литургии от 24 декември до 28 декември.

В днешния ден православната църква чества паметта на света мъченица Юлиания и на пострадалите с нея.