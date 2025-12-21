Задържани са двама младежи за вандалския акт срещу офиса на партия "Възраждане" във Варна

site.btaЗадържани са двама младежи за вандалския акт срещу офиса на партия "Възраждане" във Варна
Задържани са двама младежи за вандалския акт срещу офиса на "Възраждане" във Варна, съобщиха днес от дирекцията на МВР в крайморския град.
Както БТА информира, витрината на помещението на офиса на партията беше счупена с камък в ранните часове вчера.
Задържаните са на 18 и на 21 години. До момента нямат криминални регистрации. Срещу тях е образувано досъдебно производство.
