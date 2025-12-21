Подробно търсене

Задържани са двама младежи за вандалския акт срещу офиса на партия "Възраждане" във Варна

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Задържани са двама младежи за вандалския акт срещу офиса на партия "Възраждане" във Варна
Задържани са двама младежи за вандалския акт срещу офиса на партия "Възраждане" във Варна
Снимка: БТА (архив)
Варна,  
21.12.2025 12:25
 (БТА)

Задържани са двама младежи за вандалския акт срещу офиса на "Възраждане" във Варна, съобщиха днес от дирекцията на МВР в крайморския град.

Както БТА информира, витрината на помещението на офиса на партията беше счупена с камък в ранните часове вчера.

Задържаните са на 18 и на 21 години. До момента нямат криминални регистрации. Срещу тях е образувано досъдебно производство. 

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:23 на 21.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация