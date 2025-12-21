Мъж на 47 години от заветското село Прелез е задържан за срок до 72 часа за убийството на свой познат

Мъж на 47 години от село Прелез в община Завет е привлечен към наказателна отговорност от Окръжната прокуратура в Разград за извършено убийство. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор с оглед присъствието му в съдебно заседание за определяне на мярка за неотклонение, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна.

Деянието е извършено през нощта на 19 срещу 20 декември. Жертва на тежкото престъпление е станал 41-годишен жител на същото село. Според събраните до момента данни, двамата мъже са се познавали и имали пререкания от минал период. В нощта на убийството те се срещнали на улица в селото, като по информация от обвиняемия Н.А., той е бил нападнат словесно от пострадалия. Конфликтът между двамата ескалирал и се стигнало до физически сблъсък. Н.А. започнал да нанася удари на своя познат, като го довел до безпомощно състояние. Това не прекратило побоя и по-възрастният продължил да бие по-младия. Оставил го в дворно място, близо до мястото на срещата им, и се прибрал в дома си, посочват от прокуратурата.

Сигнал за намерено тяло на мъж без жизнени функции е подаден сутринта на 20 декември. Незабавно по случая е започнало разследване. Установена е съпричастността на Н.А. към тежкото престъпление, като мъжът е направил самопризнания за случилото се. Той е обвинен за извършването на престъплението, добавят от прокуратурата във Варна.

Работата по доказване и документиране на тежкото престъпление продължава. Назначена е съдебномедицинска експертиза за установяване на точната причина за смъртта на 41-годишния мъж. Назначена е и видеотехническа експертиза на записи от камери, намиращи се в района, които са запечатали целия конфликт. Предстои да бъде назначена съдебнопсихиатрична експертиза на обвиняемия. В утрешния ден искането за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо Н.А. ще бъде внесено в съда, допълват от Варненската апелативна прокуратура.