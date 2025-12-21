Отборът на Седмо училище „Георги С. Раковски“ Перник стана победител в коледния турнир по футбол 3х3 на закрито, който се проведе в спортна зала „Кракра“.

„Футбол 3х3 България“ и Община Перник организираха съвместно надпреварата за ученици, коментира за БТА притежателят на правата на формата „Футболна лига Интернешънъл 3х3“ за страната Деан Кирилов.

Той допълни, че състезанието се осъществява и с подкрепата на местния бизнес, който подкрепя формата 3х3 футбол, както и идеята това издание на надпреварата да бъде подарък за пернишките деца, тъй като участието и записването са напълно безплатни.

Във възрастовата група 3–5 клас на първо място се класираха отборите на Седмо училище „Георги С. Раковски“, а при четвъртокласниците златото отиде при смесения отбор на „Next Auto“, съобщи още Деан Кирилов.

Той допълни, че провеждането на турнира в зала само доказва, че футболът 3х3 е динамичен и привлекателен със свободата на действие и изява, тъй като липсва масовостта, а е водеща идеята и усещането за уличния футбол.

Преподавателят по физическо възпитание и спорт от училището победител - Румил Жотев, коментира, че в учебното заведение много се държи на спорта и подобни инициативи винаги са добре дошли. Той допълни, че не е било нужно много време за подбор на участници, тъй като е имало много желаещи да се запишат.

„За първи път участваме в подобен формат. За нас това беше предизвикателство. Децата определено се забавляваха и смятам, че се получи много интересно състезание“, каза още той.

Румил Жотев е бивш професионален футболист и треньор, а сега и учител по физическо възпитание и спорт. Той коментира, че този формат дава много свобода за общуване на децата, както и на по-възрастните играчи, и създава усещането за уличния футбол, който е по-социален и достъпен - нещо, което днес липсва на децата.

Победителите бяха наградени от секретаря на Община Перник Иво Симеонов.