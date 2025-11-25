Подробно търсене
Министерството на външните работи на Молдова ще извика утре руския посланик заради паднал в страната дрон

Валерия Динкова
Дрон падна върху къща в Северна Молдова след руска въздушна атака срещу Украйна. Снимка: Молдовската полиция чрез АП
Букурещ,  
25.11.2025 16:13
 (БТА)
Молдова и Румъния съобщиха, че дронове са нарушили днес въздушните им пространства, след масираните руски въздушни удари по Украйна, като един от безпилотните летателни апарати е паднал в молдовски град, предаде Франс прес.

Молдовската полиция нареди евакуация на жителите на градчето Кухурещи де Жос в северозападната част на страната, близо до границата с Украйна, след като дрон е паднал върху покрива на къщата на пазач на овощна градина.

„Районът е отцепен“, съобщи полицията в изявление, без да уточни колко хора са били евакуирани.

Министерството на отбраната на Молдова съобщи в изявление, че „шест дрона“ са нарушили въздушното пространство на страната, включително този, който е паднал, „след мащабната атака срещу Украйна през нощта“.

Министерството на външните работи от своя страна заяви, че утре ще извика руския посланик в Кишинев, „за да даде обяснение за тези неприемливи действия“.

Румъния също съобщи за паднал дрон на своя територия – във Васлуй в източната част на страната, близо до границата с Молдова, след две нахлувания в нейното въздушното пространство тази сутрин. Букурещ вдигна във въздуха няколко изтребителя.

„Или са загубили контрол, или е свършило горивото, след като е летял известно време. Според първоначалните оценки дронът не е носил никакъв експлозивен товар“, съобщи пред журналисти румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну по време на посещението си в база „Когълничану“ в град Констанца на брега на Черно море.

„Два германски самолета „Юрофайтър Тайфун“ са излетели от авиобаза „Михаил Когълничану“, за да наблюдават ситуацията“ в 6:28 ч. (и българско време), съобщи Министерството на отбраната в свое изявление.

Два други изтребителя Ф-16 на румънските ВВС излетяха около 20 минути по-късно от базата „Борча“, след като е засечено второ навлизане на дрон в румънското въздушно пространство в района на Галац, допълни Министерството.

Тези нарушения на въздушното пространство идват на фона на посещението на командващия американската армия в Европа Кристофър Донахю във военновъздушната база „Когълничану“.

/НС/

