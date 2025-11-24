Подробно търсене

Руската ПВО свали 10 украински дрона, летящи към Москва, обяви Министерството на отбраната

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson
Москва/Киев,  
24.11.2025 22:25
 (БТА)
Руската противовъздушна отбрана свали 10 дрона, летящи към Москва днес – ден след като украински удар срещу електроцентрала прекъсна топлоподаването в град близо до столицата, предаде Ройтерс, позовавайки се на Министерството на отбраната.

От 8 до 20 ч. московско време (от 7 до 19 ч. българско време) 50 украински дрона бяха свалени над Московска, Брянска, Калугска и Курска област, както и над Крим и водите на Черно море, обяви Министерството в изявление.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че службите за извънредни ситуации работят на местата, където са паднали отломки от свалените дронове.

Междувременно една жена беше убита, а мъж - ранен, след като украински дрон удари автомобил в село Репяховка в Краснояружски район на Белгородска област, казаха властите в граничещия с Украйна руски регион.

В южната украинска Херсонска област днес при руски удари са били убити общо трима души и ранени също трима човека, съобщи регионалната прокуратура.

Свързани новини

24.11.2025 23:08

На САЩ и Украйна им остават „само няколко точки на разногласия“ в споразумението за прекратяване на войната, заяви Белият дом

САЩ и Украйна проведоха продуктивни разговори за потенциално споразумение за прекратяване на войната на Русия, заяви снощи прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит и добави, че остават само „няколко точки на разногласия“, предадоха световните агенции.
24.11.2025 17:00

Европейското контрапредложение за мир в Украйна не е приемливо за Русия, заяви Кремъл

Европейското контрапредложение на предложения от САЩ 28-точков план за мир в Украйна не е конструктивно и просто не е приемливо за Москва, заяви външнополитическият съветник в Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Към 00:48 на 25.11.2025 Новините от днес

