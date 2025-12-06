През нощта над Русия са били свалени 116 украински дрона

Руските средства за противовъздушна отбрана са унищожили и прехванали през нощта над 10 региона на Русия 116 украински дрона, съобщиха от министерството на отбраната, предаде ТАСС.

"През изминалата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 116 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", гласи изявлението на военното ведомство в Москва и се дава конкретна информация над кои региони колко дрона са били унищожени.

По-късно през деня руските власти съобщиха, че украинските дронове са били насочени към Рязанска и Воронежка област и че има материални щети, но не и жертви, добавя Ройтерс.

Губернаторът на Рязанска област Павел Малков каза, че при атаката е избухнал пожар на покрива на многоетажна жилищна сграда, а отломки от прехванат дрон са паднали върху "индустриален обект". Малков не уточни за какъв обект става дума, но Украйна многократно атакува петролна рафинерия в района, отбелязва британската новинарска агенция.

Украйна засили атаките си с дронове по руска територия, като се стреми да поразява нефтопреработвателни заводи, депа и тръбопроводи. Украински дронове тази година удариха най-малко 17 петролни рафинерии.

Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи, че тази нощ са били поразени бензиностанция, училище и няколко жилищни сгради.