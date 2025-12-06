Подробно търсене

През нощта над Русия са били свалени 116 украински дрона

През нощта над Русия са били свалени 116 украински дрона
През нощта над Русия са били свалени 116 украински дрона
Руски войници стоят в готовност да открият стрелба по украински дронове. Снимка: Eussian Defense Ministry Press Service via AP
Москва,  
06.12.2025 06:41 | ОБНОВЕНА 06.12.2025 10:13
 (БТА)
Руските средства за противовъздушна отбрана са унищожили и прехванали през нощта над 10 региона на Русия 116 украински дрона, съобщиха от министерството на отбраната, предаде ТАСС.

"През изминалата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 116 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", гласи изявлението на военното ведомство в Москва и се дава конкретна информация над кои региони колко дрона са били унищожени.

По-късно през деня руските власти съобщиха, че украинските дронове са били насочени към Рязанска и Воронежка област и че има материални щети, но не и жертви, добавя Ройтерс.  

Губернаторът на Рязанска област Павел Малков каза, че при атаката е избухнал пожар на покрива на многоетажна жилищна сграда, а отломки от прехванат дрон са паднали върху "индустриален обект". Малков не уточни за какъв обект става дума, но Украйна многократно атакува петролна рафинерия в района, отбелязва британската новинарска агенция.

Украйна засили атаките си с дронове по руска територия, като се стреми да поразява нефтопреработвателни заводи, депа и тръбопроводи. Украински дронове тази година удариха най-малко 17 петролни рафинерии. 

Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи, че тази нощ са били поразени бензиностанция, училище и няколко жилищни сгради. 

Към 11:39 на 06.12.2025 Новините от днес

