Подробно търсене

ОБНОВЕНА Мощни експлозии разтърсиха Киев, след като в украинската столица бе обявена тревога за ракетна атака

Владимир Арангелов
Мощни експлозии разтърсиха Киев, след като в украинската столица бе обявена тревога за ракетна атака
Мощни експлозии разтърсиха Киев, след като в украинската столица бе обявена тревога за ракетна атака
Останала без електроснабдяване сгада в украинската столица Киев, 20 ноември 2025 година. Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Киев,  
25.11.2025 02:18 | ОБНОВЕНА 25.11.2025 02:30
 (БТА)
Етикети

Мощни експлозии разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин, след като в цялата страна бе обявена въздушна тревога, предадоха световните агенции.

„Има заплаха от ракетни удари за цяла Украйна“, предупредиха военновъздушните сили в публикация в „Телеграм“, а ръководителят на военната администрация в Киев, Тимур Ткаченко, съобщи за заплаха от удари с балистични ракети.

Украинските противовъздушни сили се задействаха в Киев рано тази сутрин срещу руски дронове и вероятна ракетна атака, заяви и кметът на столицата Виталий Кличко.

В публикация в „Телеграм“, Кличко съобщи също така за прекъсвания на електро- и водоснабдяването.

Той добави, че в Печерски район в центъра на града е била поразена сграда. На снимки, публикувани в неофициални канали в социалните мрежи, се вижда как части от сграда са обхванати от пламъци.

/ВА/

Свързани новини

25.11.2025 01:47

Зеленски заяви, че предстои с Тръмп да бъдат обсъдени чувствителни въпроси

Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че предложението за мирен план, което в момента се обсъжда със САЩ и Европа, съдържа „правилни точки“, но предстои с американския президент Доналд Тръмп да бъдат обсъдени чувствителните въпроси, предаде Ройтерс.
24.11.2025 23:08

На САЩ и Украйна им остават „само няколко точки на разногласия“ в споразумението за прекратяване на войната, заяви Белият дом

САЩ и Украйна проведоха продуктивни разговори за потенциално споразумение за прекратяване на войната на Русия, заяви снощи прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит и добави, че остават само „няколко точки на разногласия“, предадоха световните агенции.
24.11.2025 22:39

В няколко района на Одеса няма ток след масираната атака с дронове тази вечер, съобщи председателят на градската военна администрация

В няколко района на Одеса няма ток след масираната атака с дронове тази вечер, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак в канала си в "Телеграм".
24.11.2025 22:25

Руската ПВО свали 10 украински дрона, летящи към Москва, обяви Министерството на отбраната

Руската противовъздушна отбрана свали 10 дрона, летящи към Москва ден след като украински удар срещу електроцентрала прекъсна топлоподаването в град близо до столицата, предаде Ройтерс, позовавайки се на Министерството на отбраната.
24.11.2025 17:51

Мирните преговори трябва да донесат траен мир, заяви Володимир Зеленски

Всяка стъпка от водения от САЩ мирен процес за Украйна трябва да бъде внимателно обмислена, за да се гарантира траен мир и сигурност, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.
24.11.2025 17:19

Необходима е още много работа, за да бъде постигнат "справедлив и траен мир" в Украйна, заяви Стармър

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви, че има още много работа за вършене, за да бъде постигнат "справедлив и траен мир" в Украйна, но подчерта, че има постигнат напредък, предаде Ройтерс.
24.11.2025 17:00

Европейското контрапредложение за мир в Украйна не е приемливо за Русия, заяви Кремъл

Европейското контрапредложение на предложения от САЩ 28-точков план за мир в Украйна не е конструктивно и просто не е приемливо за Москва, заяви външнополитическият съветник в Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.
24.11.2025 16:19

Украинската делегация за обсъждането на мирния план пътува за Киев, каза Зеленски

Официалната делегация на Украйна, която беше в Женева за преговори по мирния план, се завръща в Киев, заяви днес президентът Володимир Зеленски, като добави, че следващите стъпки ще бъдат определени скоро, предаде Ройтерс.  „...Очаквам пълния доклад
24.11.2025 15:36

Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна в телефонен разговор, заяви Кремъл

Руският президент Владимир Путин и турския му колега Реджеп Тайип Ердоган са обсъдили американския план за прекратяването на войната в Украйна по време на телефонен разговор днес, заяви Кремъл, цитиран от Ройтерс.
24.11.2025 15:35

Европа трябва да одобри всеки мирен план за Украйна, предупреди Мерц

Европейците трябва да одобрят всички аспекти на евентуално бъдещо мирно споразумение за Украйна, засягащи тяхната сигурност, предупреди германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Франс прес. "За нас е важно никой план за мир в Украйна да не бъде
24.11.2025 15:35

Полша арестува трети украински гражданин, заподозрян в сътрудничество с Русия при саботажа на жп линия

Полските власти арестуваха трети украински гражданин, заподозрян в сътрудничество с Русия при саботажа на железопътна линия, съобщи прокуратурата днес, предаде Ройтерс. Полша, основен съюзник на Киев в борбата срещу руската агресия, преди това
24.11.2025 15:16

ЕС ще продължи да предоставя на Зеленски необходимата му подкрепа, обеща Коща

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обеща днес, че ЕС ще продължи да подкрепя Украйна и приветства "новия устрем" в мирните преговори за прекратяване на войната, започнала с нашествието на Русия, предадоха Франс прес и Ройтерс. "ЕС е
24.11.2025 15:10

Мирният план за Украйна не трябва да подкопава сигурността на Европа, заяви полският премиер

Нито едно споразумение, отнасящо се до Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа, обратното, то трябва да ги укрепва, предаде Ройтерс, като цитира изявление на полския премиер Доналд Туск пред медиите в кулоарите на срещата на ЕС и
24.11.2025 14:56

Антонио Коща и Зеленски са разговаряли преди специалната среща на европейските лидери, посветена на мирния план за Украйна

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е разговарял днес с президента на Украйна Володимир Зеленски преди специалната среща на лидерите на ЕС в Луанда, посветена на Украйна и мирния план, предадоха Укринформ и ДПА, позовавайки се на съобщение в платформата “Екс”.
24.11.2025 14:44

Ердоган пред Путин: Турция ще продължи усилията за прекратяване на войната в Украйна чрез справедлив и траен мир

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е заявил пред руския президент Владимир Путин, че Турция ще продължи усилията си за прекратяване на войната в Украйна чрез справедлив и траен мир, съобщи електронното издание на в. "Хюриет".
24.11.2025 14:42

Работата за осигуряване на заем за Киев става още по-спешна, заяви говорител на ЕК по повод предложенията за мир в Украйна

Работата за осигуряване на репарационен заем за Киев става още по-спешна на фона на предложенията за постигане на мир в Украйна, заяви днес говорител на Европейската комисия в отговор на въпроси, свързани с плановете на САЩ и на ЕС за постигане на край на войната.
24.11.2025 14:07

Франция и Германия оцениха позитивно обсъжданията на американския проект за мир в Украйна; ЕК отбеляза, че предстои още много работа

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че разговорите му за Украйна с представители на САЩ в Женева са били "конструктивни и полезни", предаде Ройтерс.
24.11.2025 13:02

Кремъл заяви, че ще изчака да види как ще се развият преговорите между САЩ и Украйна за потенциален мирен план

Кремъл заяви днес, че ще изчака да види как ще се развият преговорите между САЩ и Украйна по потенциалния мирен план и няма да коментира медийните съобщения по толкова сериозен и сложен въпрос, предаде Ройтерс.
24.11.2025 12:52

Руската противовъздушна отбрана свали дрон, насочил се към Москва, каза кметът на столицата

Руската противовъздушна отбрана свали дрон, насочил се към Москва, каза кметът на столицата Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс. Заплахата за кратко принуди московското летище Домодедово да въведе временни ограничения за всичките си полети.
24.11.2025 12:30

Зеленски заяви, че Киев работи със САЩ и други съюзници по мирните предложения за Украйна

Украйна ще продължи да работи със своите партньори, включително със САЩ, по мирните предложения, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, на втория ден от преговорите в Швейцария, след като Вашингтон предложи план, призоваващ за отстъпки от страна на Киев, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:04 на 25.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация