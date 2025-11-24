Подробно търсене

Тръмп каза, че е имал "много добър разговор" със Си Цзинпин

Николай Станоев
Президентите на САЩ и Китай, Доналд Тръмп и Си Цзинпин, си стискат ръцете на среща в Пусан, Южна Корея, 30 октомври 2025 г. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
24.11.2025 20:23
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е имал днес "много добър разговор" с китайския си колега Си Цзинпин, предаде Ройтерс.

Пекин първи съобщи за разговора. Китайският президент каза, цитиран от държавната новинарска агенция Синхуа, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си" след неговата среща с американския му колега миналия месец в Южна Корея, и подчерта, че "присъединяването на Тайван към Китай е важна част от международния следвоенен ред".

Тръмп, на свой ред, обяви, че е обсъдил със Си войната в Украйна, трафика на фентанил и сключването на споразумение за фермерите. 

"Сключихме добра и много важна сделка за нашите Велики фермери – и тя само ще се подобрява. Отношенията ни с Китай са изключително силни!", написа президентът на САЩ в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Тръмп заяви още, цитиран от Асошиейтед прес, че е приел покана на Си да посети Китай през април и че китайският му колега ще бъде на държавна визита в Съединените щати по-късно догодина.

/ВС/

