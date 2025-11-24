Подробно търсене

Владимир Арангелов
На САЩ и Украйна им остават „само няколко точки на разногласия“ в споразумението за прекратяване на войната, заяви Белият дом
Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит говори пред репортери във Вашингтон, 24 ноември 2025 година. Снимка: AP/Evan Vucci
Вашингтон,  
24.11.2025 23:08
 (БТА)
САЩ и Украйна проведоха продуктивни разговори за потенциално споразумение за прекратяване на войната на Русия, заяви снощи прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит и добави, че остават само „няколко точки на разногласия“, предадоха световните агенции.

Левит каза още в предаването „Историята“ на „Фокс Нюз“, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е оптимист, че може да бъде сключено споразумение за прекратяване на войната.

По думите ѝ екипът на президента Тръмп и украинската делегация в Женева са успели да „обсъдят подробно“ 28-точковия мирен план и сега са останали „само няколко точки на разногласия“. 

„Президентът Тръмп спря финансирането на тази война, но Съединените щати продължават да продават големи количества оръжие на НАТО. Не можем да правим това вечно. Президентът иска тази война да приключи“, добави Левит.

Прессекретарят на Белия дом каза още, че за тази седмица не е насрочена среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.

По-рано агенция Ройтерс съобщи, като се позова на свои източници, че Зеленски може да посети САЩ още тази седмица, за да обсъди с Тръмп деликатни аспекти от плана за прекратяване на войната в Украйна.

Левит също така заяви, че не е вярно, че Тръмп се отнася по-благосклонно към една или друга страна във войната.

/ВА/

Свързани новини

24.11.2025 22:39

В няколко района на Одеса няма ток след масираната атака с дронове тази вечер, съобщи председателят на градската военна администрация

В няколко района на Одеса няма ток след масираната атака с дронове тази вечер, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак в канала си в "Телеграм".
24.11.2025 22:25

Руската ПВО свали 10 украински дрона, летящи към Москва, обяви Министерството на отбраната

Руската противовъздушна отбрана свали 10 дрона, летящи към Москва ден след като украински удар срещу електроцентрала прекъсна топлоподаването в град близо до столицата, предаде Ройтерс, позовавайки се на Министерството на отбраната.
24.11.2025 17:51

Мирните преговори трябва да донесат траен мир, заяви Володимир Зеленски

Всяка стъпка от водения от САЩ мирен процес за Украйна трябва да бъде внимателно обмислена, за да се гарантира траен мир и сигурност, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.
24.11.2025 17:19

Необходима е още много работа, за да бъде постигнат "справедлив и траен мир" в Украйна, заяви Стармър

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви, че има още много работа за вършене, за да бъде постигнат "справедлив и траен мир" в Украйна, но подчерта, че има постигнат напредък, предаде Ройтерс.
24.11.2025 16:19

Украинската делегация за обсъждането на мирния план пътува за Киев, каза Зеленски

Официалната делегация на Украйна, която беше в Женева за преговори по мирния план, се завръща в Киев, заяви днес президентът Володимир Зеленски, като добави, че следващите стъпки ще бъдат определени скоро, предаде Ройтерс.  „...Очаквам пълния доклад
24.11.2025 15:36

Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна в телефонен разговор, заяви Кремъл

Руският президент Владимир Путин и турския му колега Реджеп Тайип Ердоган са обсъдили американския план за прекратяването на войната в Украйна по време на телефонен разговор днес, заяви Кремъл, цитиран от Ройтерс.
24.11.2025 15:35

Европа трябва да одобри всеки мирен план за Украйна, предупреди Мерц

Европейците трябва да одобрят всички аспекти на евентуално бъдещо мирно споразумение за Украйна, засягащи тяхната сигурност, предупреди германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Франс прес. "За нас е важно никой план за мир в Украйна да не бъде
24.11.2025 15:35

Полша арестува трети украински гражданин, заподозрян в сътрудничество с Русия при саботажа на жп линия

Полските власти арестуваха трети украински гражданин, заподозрян в сътрудничество с Русия при саботажа на железопътна линия, съобщи прокуратурата днес, предаде Ройтерс. Полша, основен съюзник на Киев в борбата срещу руската агресия, преди това
24.11.2025 15:16

ЕС ще продължи да предоставя на Зеленски необходимата му подкрепа, обеща Коща

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обеща днес, че ЕС ще продължи да подкрепя Украйна и приветства "новия устрем" в мирните преговори за прекратяване на войната, започнала с нашествието на Русия, предадоха Франс прес и Ройтерс. "ЕС е
24.11.2025 15:10

Мирният план за Украйна не трябва да подкопава сигурността на Европа, заяви полският премиер

Нито едно споразумение, отнасящо се до Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа, обратното, то трябва да ги укрепва, предаде Ройтерс, като цитира изявление на полския премиер Доналд Туск пред медиите в кулоарите на срещата на ЕС и
24.11.2025 14:56

Антонио Коща и Зеленски са разговаряли преди специалната среща на европейските лидери, посветена на мирния план за Украйна

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е разговарял днес с президента на Украйна Володимир Зеленски преди специалната среща на лидерите на ЕС в Луанда, посветена на Украйна и мирния план, предадоха Укринформ и ДПА, позовавайки се на съобщение в платформата “Екс”.
24.11.2025 14:42

Работата за осигуряване на заем за Киев става още по-спешна, заяви говорител на ЕК по повод предложенията за мир в Украйна

Работата за осигуряване на репарационен заем за Киев става още по-спешна на фона на предложенията за постигане на мир в Украйна, заяви днес говорител на Европейската комисия в отговор на въпроси, свързани с плановете на САЩ и на ЕС за постигане на край на войната.
24.11.2025 14:07

Франция и Германия оцениха позитивно обсъжданията на американския проект за мир в Украйна; ЕК отбеляза, че предстои още много работа

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че разговорите му за Украйна с представители на САЩ в Женева са били "конструктивни и полезни", предаде Ройтерс.
24.11.2025 13:02

Кремъл заяви, че ще изчака да види как ще се развият преговорите между САЩ и Украйна за потенциален мирен план

Кремъл заяви днес, че ще изчака да види как ще се развият преговорите между САЩ и Украйна по потенциалния мирен план и няма да коментира медийните съобщения по толкова сериозен и сложен въпрос, предаде Ройтерс.
24.11.2025 12:52

Руската противовъздушна отбрана свали дрон, насочил се към Москва, каза кметът на столицата

Руската противовъздушна отбрана свали дрон, насочил се към Москва, каза кметът на столицата Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс. Заплахата за кратко принуди московското летище Домодедово да въведе временни ограничения за всичките си полети.
24.11.2025 12:30

Зеленски заяви, че Киев работи със САЩ и други съюзници по мирните предложения за Украйна

Украйна ще продължи да работи със своите партньори, включително със САЩ, по мирните предложения, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, на втория ден от преговорите в Швейцария, след като Вашингтон предложи план, призоваващ за отстъпки от страна на Киев, предаде Ройтерс.
24.11.2025 11:04

Украинската ПВО унищожи през нощта 125 от общо 162 руски дрона, съобщи Киев

Украинската противовъздушна отбрана (ПВО) унищожи 125 от 162-те дрона, използвани от Русия за атака срещу Украйна от вчера вечерта, предаде Укринформ, като се позова на информация в канала в "Телеграм" на Военновъздушните сили на Украйна.

Към 00:48 на 25.11.2025

