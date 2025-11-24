В няколко района на Одеса няма ток след масираната атака с дронове тази вечер, съобщи председателят на градската военна администрация

В няколко района на Одеса няма ток след масираната атака с дронове тази вечер, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак в канала си в "Телеграм".

По негова информация в града е разгърнат оперативен щаб.

"Поради липса на отопление, утре общообразователните учебни заведения в Приморски и в Пересипски район ще работят онлайн. Тежко болни пациенти от болниците в посочените райони ще бъдат преместени в други болници. Социални автобуси ще се движат от жп гарата до Пересипски район", се казва още в съобщението на Лисак.

Има и прекъсвания в движението на градския електротранспорт по някои маршрути.

Всички съответни служби работят по отстраняване на последствията.

От оперативния щаб припомнят, че в града денонощно са отворени пунктовете, където жителите могат да си заредят телефоните и да се стоплят.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.