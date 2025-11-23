Подробно търсене

Шестима души са ранени в резултат на руска атака по украинския град Запорожие тази вечер, съобщи областният управител

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Шестима души са ранени в резултат на руска атака по украинския град Запорожие тази вечер, съобщи областният управител
Шестима души са ранени в резултат на руска атака по украинския град Запорожие тази вечер, съобщи областният управител
Украински пожарникари гасят пожар след руска атака в Одеса, четвъртък, 9 октомври 2025 г. Снимка: Украинската служба за спешна медицинска помощ чрез АП, архив
Одеса, Украйна,  
23.11.2025 00:01
 (БТА)
Етикети

Шестима души са ранени в резултат на руска атака по украинския град Запорожие тази вечер. Те са били хоспитализирани, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в канала си в „Телеграм“.

Щети са нанесени на два жилищни блока, супермаркет, леки коли.

Украинските служби оказват помощ на пострадалите жители.

Според последното официално преброяване в Украйна в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861-1862 година.

/ИЦ/

Свързани новини

21.11.2025 09:48

Петима души, сред които и дете, пострадаха от руските дронове в Одеса

Петима души, в това число и дете, пострадаха в резултат на масираната руска нощна атака с дронове срещу украинския град Одеса, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:52 на 23.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация