Шестима души са ранени в резултат на руска атака по украинския град Запорожие тази вечер, съобщи областният управител

Шестима души са ранени в резултат на руска атака по украинския град Запорожие тази вечер. Те са били хоспитализирани, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в канала си в „Телеграм“.

Щети са нанесени на два жилищни блока, супермаркет, леки коли.

Украинските служби оказват помощ на пострадалите жители.

Според последното официално преброяване в Украйна в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861-1862 година.