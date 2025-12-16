В Одеса отекват силни взривове, градът е атакуван с дронове, съобщават в местните канали в Телеграм

site.btaВ Одеса отекват силни взривове, градът е атакуван с дронове, съобщават в местните канали в Телеграм
В Одеса отекват силни взривове, градът е атакуван с дронове от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в Телеграм.
Дронове са насочени и в областта в посока към Затока, недалеч от град Белгород Днестровск, информират още местните канали.
Регионалните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.
Тревога е обявена в цяла Одеска област, сирените са задействани в 03:29 часа.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
