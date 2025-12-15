Барселона проявява интерес към защитник от Борусия Дортмунд

Подробно търсене

Асен Даскалов
AP Photo/Martin Meissner
Берлин,  
15.12.2025 22:12
 (БТА)

Барселона се интересува от привличането на Юлиан Риерсон от Борусия Дортмунд, съобщава Sky Sport в понеделник. Испанският шампион търси равностоен заместник на защитника Жюл Кунде, а 28-годишният норвежки национал Риерсон е следен от скаутите на каталунците през последните седмици.

Първоначалните разговори между представителите на футболиста и Барса вече са проведени. Договорът на Риерсон с Дортмунд е до лятото на 2028 година. Бранителят е дал съгласие да премине на "Камп Ноу" през лятото.

През настоящия сезон Юлиан Риерсон е изиграл 13 мача в Първа Бундеслига, като е направил три асистенции.

/АД/

