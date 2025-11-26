Подробно търсене

Деветнадесет души са ранените след снощната руска атака по Запорожие, щети има по 31 жилищни блока, съобщи областният управител

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Украинец минава пред горяща жилищна сграда след руската атака през нощта срещу Запорожие. Снимка: AP/Kateryna Klochko
Киев,  
26.11.2025 09:18
 (БТА)
Деветнадесет души са ранени след снощната масирана руска атака с дронове по Запорожие, която започна към 22.00 часа, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в канала си в Телеграм.

"Тридесет и един жилищни блока и 20 частни жилища са повредени. Пет жилищни блока са пострадали най-много поради избухналите мащабни пожари след ударите.  Регистриран е и удар по университетско общежитие, където по това време е имало хора", се  казва в съобщението на Иван Фьодоров.

По негова информация 358 абонати в града са останали без ток до момента, а 201 абонати  без газоснабдяване.

По време на пожарите в жилищните блокове спасителите евакуираха хората, на които бе оказана помощ, каза още областният управител.

Всички екстрени служби отстраняват последиците от поредната  атака и оказват помощ на пострадалите жители.

Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.

