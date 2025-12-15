Танкерът "Кайрос" вече се намира в Бургаския залив

Танкерът "Кайрос", който остана закотвен край Ахтопол в продължение на десет дни, след като беше изоставен от турски влекач, вече се намира в Бургаския залив, видя репортер на БТА. Там той не създава риск за безопасността и няма да пречи на корабоплаването в района, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Двеста седемдесет и шест метровият плавателен съд, собственост на китайска компания, беше провлачен от три катера на базираната във Варна корабна компания "Параходство Български Морски Флот".

Както БТА съобщи, буксировката започна тази сутрин с трите влекача и доставен генератор, за който вчера съобщи Министерството на транспорта. Техниката беше използвана за захранване на системите за закотвяне на танкера, които са лишени от захранване.

В следващите два дни предстои да бъдат изчислени всички направени от държавата разходи за танкера от неговото навлизане в териториалните води на България до днес. Веднага след това сумата ще бъде предявена на корабособственика. Чак след заплащането ѝ той ще може да организира извеждането на кораба от българските териториални води, съобщиха от транспортното ведомство.

Корабът е напълно лишен от възможност самостоятелно да осигурява електрическо захранване или да има някакви работещи механизми. Двигателите са извън строя, а в машинното отделение има постъпила вода, каза директорът на дирекция "Морска администрация" в Бургас кап. Живко Петров след първата проверка на институцията на борда през миналата седмица. Той уточни, че "Кайрос" няма как да бъде вкаран в пристанище заради размерите си. Относно водата в машинното отделение кап. Петров поясни за БТА, че по показанията на екипажа е имало пробойна в кърмата.

По-рано днес от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщиха, че ще отново ще проследят качеството на морските води край Ахтопол заради днешната операция по изтеглянето на плавателния съд. Басейнова дирекция "Черноморски район“ (БДЧР) вече е възложила пробовземане и последващо изследване на морските води в района. Изследванията се извършват по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини, уточниха от МОСВ.

Първият мониторинг на морската вода край Ахтопол беше направен само няколко дни, след като корабът беше изоставен край българския бряг. Тогава замърсявания от нефтопродукти и други опасни вещества не бяха установени.

БТА припомня, че "Кайрос" беше изоставен от турски влекач в български териториални води на 5 декември. Властите у нас посочиха, че причина за това е лошото време, а самият кораб е санкциониран по регламент на Европейската комисия.