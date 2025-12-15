Подробно търсене

Танкерът "Кайрос" вече се намира в Бургаския залив

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Танкерът "Кайрос" вече се намира в Бургаския залив
Танкерът "Кайрос" вече се намира в Бургаския залив
Снимка: кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Бургас ,  
15.12.2025 21:49
 (БТА)

Танкерът "Кайрос", който остана закотвен край Ахтопол в продължение на десет дни, след като беше изоставен от турски влекач, вече се намира в Бургаския залив, видя репортер на БТА. Там той не създава риск за безопасността и няма да пречи на корабоплаването в района, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. 

Двеста седемдесет и шест метровият плавателен съд, собственост на китайска компания, беше провлачен от три катера на базираната във Варна корабна компания "Параходство Български Морски Флот".

Както БТА съобщи, буксировката започна тази сутрин с трите влекача и доставен генератор, за който вчера съобщи Министерството на транспорта. Техниката беше използвана за захранване на системите за закотвяне на танкера, които са лишени от захранване.

В следващите два дни предстои да бъдат изчислени всички направени от държавата разходи за танкера от неговото навлизане в териториалните води на България до днес. Веднага след това сумата ще бъде предявена на корабособственика. Чак след заплащането ѝ той ще може да организира извеждането на кораба от българските териториални води, съобщиха от транспортното ведомство. 

Корабът е напълно лишен от възможност самостоятелно да осигурява електрическо захранване или да има някакви работещи механизми. Двигателите са извън строя, а в машинното отделение има постъпила вода, каза директорът на дирекция "Морска администрация" в Бургас кап. Живко Петров след първата проверка на институцията на борда през миналата седмица. Той уточни, че "Кайрос" няма как да бъде вкаран в пристанище заради размерите си. Относно водата в машинното отделение кап. Петров поясни за БТА, че по показанията на екипажа е имало пробойна в кърмата.

По-рано днес от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщиха, че ще отново ще проследят качеството на морските води край Ахтопол заради днешната операция по изтеглянето на плавателния съд. Басейнова дирекция "Черноморски район“ (БДЧР) вече е възложила пробовземане и последващо изследване на морските води в района. Изследванията се извършват по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини, уточниха от МОСВ.  

Първият мониторинг на морската вода край Ахтопол беше направен само няколко дни, след като корабът беше изоставен край българския бряг. Тогава замърсявания от нефтопродукти и други опасни вещества не бяха установени.

БТА припомня, че "Кайрос" беше изоставен от турски влекач в български териториални води на 5 декември. Властите у нас посочиха, че причина за това е лошото време, а самият кораб е санкциониран по регламент на Европейската комисия.

/АБ/

Свързани новини

15.12.2025 12:40

Следи се качеството на морските води край Ахтопол заради изтеглянето на кораба "Кайрос", съобщи екоминистерството

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) възложи пробовземане и последващо изследване на морските води в района на Ахтопол. Действията се предприемат във връзка със започналата от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ операция по
15.12.2025 12:38

МОСВ следи качеството на морските води край Ахтопол заради изтеглянето на кораба „Кайрос“

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) възложи пробовземане и последващо изследване на морските води в района на Ахтопол. Действията се предприемат във връзка със започналата от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ операция по
15.12.2025 11:31

Изтеглянето на танкера "Кайрос" започна тази сутрин

Буксировката на танкера "Кайрос", който остана закотвен край Ахтопол в продължение на десет дни, започна тази сутрин, видя репортер на БТА. 276-метровият плавателен съд трябва да бъда провлачен до предварително определена точка в Бургаския залив,
14.12.2025 17:11

Танкерът „Кайрос“ е обезопасен, операцията по изтеглянето му към Бургаския залив е планирана за утре, съобщиха от транспортното министерство

Хидравличната система на заседналия край бреговете на Ахтопол танкер „Кайрос“ е успешно приведена в работен режим и плавателният съд е подготвен за буксировка до безопасно място в Бургаския залив, като операцията е планирана за утре сутрин. Това
13.12.2025 11:02

Започва изпълнението на плана за обезопасяване и буксировка на танкера "Кайрос", съобщиха от транспортното министерство

Започва изпълнението на одобрения оперативен план за обезопасяване и последваща буксировка на танкера "Кайрос", заседнал в района на Ахтопол, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.
12.12.2025 15:28

Операцията по изтегляне на „Кайрос“ край Ахтопол върви по план, съобщиха от Министерството на транспорта

Операцията по изтегляне на танкера „Кайрос“, заседнал в района на Ахтопол, протича по график и без забавяне, съобщиха днес от Министерството на транспорта и съобщенията. Правителството е одобрило решение за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими
12.12.2025 15:12

МТС: Операцията по изтегляне на кораба „Кайрос“ край Ахтопол се изпълнява по план и без забавяне

Операцията по изтегляне на танкера „Кайрос“, който се намира в района на Ахтопол, протича по график и без забавяне. Правителството одобри днес решение на подпис за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за изпълнението на дейностите. Предстои
10.12.2025 19:25

МТС: Танкер „Кайрос“ е в стабилно положение, предстои операция за извеждане на безопасно място

Танкер „Кайрос“ е в стабилно положение, няма замърсяване на околната среда и предстои да започнем подготовка за извеждането му на безопасно място. Това заяви директорът на ИА „Морска администрация“ Бургас Живко Петров след извършения днес първи
10.12.2025 18:09

Танкерът "Кайрос" ще бъде закотвен в Бургаския залив, няма как да влезе в пристанище, каза директорът на "Морска администрация"

Корабът "Кайрос" е напълно лишен от възможност самостоятелно да осигурява електрическо захранване или да има някакви работещи механизми. Двигателите са извън строя, а в машинното отделение има постъпила вода. Това каза директорът на дирекция "Морска администрация" в Бургас кап. Живко Петров, след като днес екип на институцията и "Гранична полиция" се качи за първи път на заседналия край Ахтопол танкер, за да извърши проверка. По думите на Петров аварийният дизел-генератор също е "извън строя“. Няма захранване към котвените и к
10.12.2025 15:45

Национално съвещание за безопасността на корабоплаването ще се проведе в Бургас

Експерти в морския бранш от цялата страна ще се съберат в Международния конгресен център – Бургас на 11 и 12 декември 2025 година за национално съвещание, посветено на подобряване на безопасността на корабоплаването и аварийната готовност в
10.12.2025 15:36

От „Гранична полиция“ и „Морска администрация“ са извършили проверки на заседналия край Ахтопол танкер

Служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) са направили бордова проверка на заседналия край Ахтопол танкер. Проверката е целяла да установи дали е безопасно други хора да се качват на кораба, съобщиха за БТА от ГДГП. Впоследствие и служители на „Морска администрация“ са извършили проверка.
08.12.2025 15:00

Буксирането на танкера „Кайрос“ до Ахтопол е станало без знанието на Анкара, заяви посланик Мехмет Уянък пред министрите Караджов и Георгиев

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на външните работи Георг Георгиев са провели днес среща с посланика на Република Турция в България Мехмет Уянък, съобщиха от пресцентъра на министерството.  Повод за
08.12.2025 14:09

Министър Георг Георгиев и вицепремиерът Гроздан Караджов поискаха разяснение от Турция за навлизането на кораба "Кайрос" в български води

Министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов се срещнаха с посланика на Републик
08.12.2025 12:50

Министър Атанас Запрянов се надява турският посланик в България да даде информация за причините, поради които танкерът „Кайрос“ се е озовал край бреговете на Ахтопол

Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че се надява турският посланик в България да даде информация за причините, поради които танкерът „Кайрос“ се е озовал край бреговете на Ахтопол.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:03 на 15.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация