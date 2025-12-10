Танкерът "Кайрос" ще бъде закотвен в Бургаския залив, няма как да влезе в пристанище, каза директорът на "Морска администрация"

Корабът "Кайрос" е напълно лишен от възможност самостоятелно да осигурява електрическо захранване или да има някакви работещи механизми. Двигателите са извън строя, а в машинното отделение има постъпила вода. Това каза директорът на дирекция "Морска администрация" в Бургас кап. Живко Петров, след като днес екип на институцията и "Гранична полиция" се качи за първи път на заседналия край Ахтопол танкер, за да извърши проверка.

По думите на Петров аварийният дизел-генератор също е "извън строя“. Няма захранване към котвените и към останалите механизми, каза Петров.

Задната част на кораба е унищожена, всичко, което се е намирало в нея, е унищожено от пожара, каза Петров. Той добави, че няма изтичане на нефтопродукти или замърсяване около плавателния съд. Предната част е здрава, а корабът стои устойчиво на дясната си котва, спусната с около 150–200 метра верига. Лявата котва е блокирана и не може да бъде използвана.

На кораба са останали трима души от екипажа. Сред тях има вахтен помощник-капитан. Капитанът е напуснал кораба при първите евакуации в Турция, каза още директорът на "Морска администрация".

Товар няма, заяви той. Петров обясни, че в танковете има остатъци от преден товар, но те са херметично затворени. В момента продължава планирането на операцията по изтеглянето на танкера. Основният проблем е изваждането на котвата, която трябва да бъде вдигната, а след това корабът да бъде провлачен до Бургаския залив, обясни кап. Петров. Подготвя се доставка на външен генератор за осигуряване на промишлено електрозахранване, чрез което да се задейства хидравликата за вдигане на котвата.

"Предвидено е корабът да бъде провлачен с няколко влекача до точка в Бургаския залив, близо до входа му", каза още Петров като уточни, че корабът няма как да бъде вкаран в пристанище заради размерите си – около 270 метра. Относно водата в машинното отделение Петров каза за БТА, че по показанията на екипажа е имало пробойна в кърмата.

"Огледът днес не показва постъпване на ново количество вода. Корабът е под наблюдение вече пети ден и няма никакво замърсяване", допълни Живко Петров.