Подробно търсене

Групи от хора в черно и с маски стигнаха до централата на "ДПС - Ново начало" в София

Петра Куртева, Марин Колев
София,  
10.12.2025 22:56
 (БТА)

Групи от хора, събрали се на Орлов мост, тръгнаха към централата на "ДПС - Ново начало" към 22:30 и към 22:45 стигнаха до сградата на ул. "Врабча". До Факултета по журналистика, който се намира в близост до централата, има разположен кордон от полицаи.

Част от групата обърна и контейнери с боклук. А малко по-късно ги запали и ги бутна към кордона.

Повечето от тези хора са облечени изцяло в черно и носят маски. Докато вървяха, те скандираха и хвърляха бомбички. Крещяха към снимащите ги минуващи - "Или прибирате телефоните си или ги чупим!" 

По-рано Орлов мост, бул. „Цариградско шосе“ и кръстовището при Софийския университет "Св. Климент Охридски" бяха блокирани.

След като протестът в "Триъгълника на властта" приключи, протестиращи се изтеглят в различни посоки. Кръстовището при Софийския университет е блокирано, пропускат се колите на градския транспорт. На Орлов мост движението също е спряно, като не се движи и градският транспорт. 

/ТНП/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:26 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация