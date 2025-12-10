Групи от хора в черно и с маски стигнаха до централата на "ДПС - Ново начало" в София

Групи от хора, събрали се на Орлов мост, тръгнаха към централата на "ДПС - Ново начало" към 22:30 и към 22:45 стигнаха до сградата на ул. "Врабча". До Факултета по журналистика, който се намира в близост до централата, има разположен кордон от полицаи.

Част от групата обърна и контейнери с боклук. А малко по-късно ги запали и ги бутна към кордона.

Повечето от тези хора са облечени изцяло в черно и носят маски. Докато вървяха, те скандираха и хвърляха бомбички. Крещяха към снимащите ги минуващи - "Или прибирате телефоните си или ги чупим!"

По-рано Орлов мост, бул. „Цариградско шосе“ и кръстовището при Софийския университет "Св. Климент Охридски" бяха блокирани.

След като протестът в "Триъгълника на властта" приключи, протестиращи се изтеглят в различни посоки. Кръстовището при Софийския университет е блокирано, пропускат се колите на градския транспорт. На Орлов мост движението също е спряно, като не се движи и градският транспорт.