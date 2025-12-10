Полицията овладява ситуация с около 50-60 души, които проявяват агресия в близост до ул. "Врабча", заяви директорът на СДВР

site.btaПолицията овладява ситуация с около 50-60 души, които проявяват агресия в близост до ул. "Врабча", заяви директорът на СДВР
Полицията овладява ситуация с около 50-60 лица, които агресират в близост до ул. "Врабча", посочи на брифинг пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов.
Профилът им е на агитки и така наречените „локали“, посочи главен комисар Николов.
Искам да благодаря на мирно протестиращите граждани, каза още той.
По неговите думи са задържани около 40 души по време на провелия се по-рано протест в центъра на София.
/ТНП/
