Румънският министър на околната среда обяви оставки и уволнения след кризата с водата в окръг Прахова

Румънският министър на околната среда Диана Бузояну съобщи днес за подадена оставка и две уволнения след водната криза, която остави хиляди хора без водоснабдяване в южния окръг Прахова, съобщава телевизия Диджи 24.

Бузояну заяви, че генералният директор на националната компания "Румънски води" Флорин Гица е подал оставка, а директорите на други две регионални компании, свързани с управлението и третирането на водите, ще бъдат уволнени след установени от Корпуса за контрол нередности.

Тя добави, че заключенията на Корпуса за контрол вече са изпратени в прокуратурата към Върховния касационен съд.

"Що се отнася до ситуацията в Прахова и Дъмбовица, във всички населени места имаме вода за битови нужди. Когато Дирекцията за обществено здраве прецени, че са изпълнени съответните условия, ще имаме и питейна вода", добави министърът на околната среда.

Тя заяви за пореден път, че не възнамерява да подаде оставка. "Няма да подам оставка, (...) ще продължа реформите", посочи Бузояну, цитирана от сайта Зиаре.

Над 107 000 души в 13 населени места в окръг Прахова и един град в окръг Дъмбовица останаха без питейна вода една седмица, след като източване на язовир Палтину за извършване на ремонтни дейности в комбинация с проливните дъждове преди две седмици доведоха до повишена мътност на водата и невъзможност да бъде пречистена, напомня сайтът.

Властите съобщиха, че са възобновили водоснабдяването във всички населени места в Прахова и Дъмбовица, където водата беше спряна, но засега тя може да бъде използвана само за хигиенни цели и не е годна за пиене.