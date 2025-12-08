Водоснабдяването в окръг Прахова в Румъния е възобновено; повече от седмица над 100 000 души от 13 населени места бедстваха

Водоснабдяването в окръг Прахова в Румъния е възобновено, съобщават местните власти. Повече от седмица над 100 000 души в района бедстваха и бяха лишени от тази услуга заради технически дефект в системата за източване на язовир Палтину.

„Водоснабдяването беше възстановено контролирано, за да се защити инфраструктурата и да се стабилизира налягането във всяка област. В момента системата е напълно функционираща. Следващият етап е проверката на качеството на водата от Дирекцията за обществено здраве на Прахова. Вземането на проби ще започне днес и ще продължи, докато не се потвърди годността за пиене във всички точки на мрежата“, информират от Окръжния съвет на Прахова.

На този фон министърът на околната среда Диана Бузояну беше призована от опозиционния Алианс за обединение на румънците на пленарното заседание на Камарата на депутатите (долната камара на парламента - бел.ред.), за да даде обяснения относно водната криза в Прахова. По време на дебатите тя бе освиркана. Депутати от АУР и от Социалдемократическата партия поискаха оставката ѝ.

„От началото на кризата в Палтину имахме ясна цел, а именно да осигурим вода в населените места, засегнати от тази криза. Направих всичко по силите си. Въпреки това, докато определени хора работеха, за да осигурят вода на тези населени места, други само разпространяваха пропаганда. Видях планина от фалшиви новини по повод инцидента с езерото“, коментира тя от трибуната.

Миналият четвъртък, в интервю за Диджи24 Диана Бузояну категорично заяви, че няма да подаде оставка заради кризата с водата. Тя коментира, че отговорността не е на ръководеното от нея ведомство, а на местните институции. В петък премиерът Илие Боложан каза, че министър не може да поема отговорност за решенията, взети от хората под нейното или неговото ръководство. Румънският президент Никушор Дан обвини национална администрация „Румънски води“ за създалата се криза.

Кризата с язовир Палтину, довела и до частично спиране на една от най-важните електроцентрали в Румъния, не е неизбежен инцидент, а следствие от дълга поредица от човешки грешки, забавени решения и липса на институционална координация, показа анализ на неправителствената организация "Асоциация за интелигентна енергия", цитиран от Диджи24.