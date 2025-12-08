Подробно търсене

Водоснабдяването в окръг Прахова в Румъния е възобновено; повече от седмица над 100 000 души от 13 населени места бедстваха

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Снимка: Департамент за извънредни ситуации на Румъния
Букурещ,  
08.12.2025 18:59
 (БТА)

Водоснабдяването в окръг Прахова в Румъния е възобновено, съобщават местните власти. Повече от седмица над 100 000 души в района бедстваха и бяха лишени от тази услуга заради технически дефект в системата за източване на язовир Палтину.

„Водоснабдяването беше възстановено контролирано, за да се защити инфраструктурата и да се стабилизира налягането във всяка област. В момента системата е напълно функционираща. Следващият етап е проверката на качеството на водата от Дирекцията за обществено здраве на Прахова. Вземането на проби ще започне днес и ще продължи, докато не се потвърди годността за пиене във всички точки на мрежата“, информират от Окръжния съвет на Прахова. 

На този фон министърът на околната среда Диана Бузояну беше призована от опозиционния Алианс за обединение на румънците на пленарното заседание на Камарата на депутатите (долната камара на парламента - бел.ред.), за да даде обяснения относно водната криза в Прахова. По време на дебатите тя бе освиркана. Депутати от АУР и от Социалдемократическата партия поискаха оставката ѝ.

„От началото на кризата в Палтину имахме ясна цел, а именно да осигурим вода в населените места, засегнати от тази криза. Направих всичко по силите си. Въпреки това, докато определени хора работеха, за да осигурят вода на тези населени места, други само разпространяваха пропаганда. Видях планина от фалшиви новини по повод инцидента с езерото“, коментира тя от трибуната.

Миналият четвъртък, в интервю за Диджи24 Диана Бузояну категорично заяви, че няма да подаде оставка заради кризата с водата. Тя коментира, че отговорността не е на ръководеното от нея ведомство, а на местните институции. В петък премиерът Илие Боложан каза, че министър не може да поема отговорност за решенията, взети от хората под нейното или неговото ръководство. Румънският президент Никушор Дан обвини национална администрация „Румънски води“ за създалата се криза.

Кризата с язовир Палтину, довела и до частично спиране на една от най-важните електроцентрали в Румъния, не е неизбежен инцидент, а следствие от дълга поредица от човешки грешки, забавени решения и липса на институционална координация, показа анализ на неправителствената организация "Асоциация за интелигентна енергия", цитиран от Диджи24.

/С-АМ/

05.12.2025 14:28

Електроцентралата в Брази в Румъния възобнови дейността си

Електроцентралата в Брази в Румъния, управлявана от "ОЕмВи Петром" (OMV Petrom) възобнови дейността си, информира Министерството на енергетиката в съобщение, изпратено и до редакцията на БТА. От ведомството посочват, че ресорният министър Богдан
03.12.2025 19:22

Президентът Никушор Дан обвини "Румънски води" за кризата с питейната вода в окръг Прахова; експертен анализ показва 100% човешка грешка

Румънският президент Никушор Дан коментира кризата с питейната вода в Прахова и Дъмбовица и изрази мнение, че вината е на националната администрация „Румънски води“, предава Диджи24.
02.12.2025 19:29

Електроцентралата в Брази в Румъния беше временно спряна заради кризата с водата в окръг Прахова

Електроцентралата в Брази, Румъния, управлявана от "ОЕмВи Петром" (OMV Petrom) е била спряна непланирано поради нисък дебит на технологична вода и ограничения във водоползването. Съоръжението няма да работи през следващите два дни, съобщават от компанията.
01.12.2025 05:20

Проблем с язовир остави 100 000 души без питейна вода в румънския окръг Прахова; премиерът разпореди доставка на бутилирана вода за населението

Около 100 000 души в южния румънски окръг Прахова останаха без питейна вода заради проблем с язовир Палтину, който е основният източник на питейна вода за голяма част от окръга, съобщиха местните медии. Премиерът Илие Боложан одобри снощи решение на

Към 19:36 на 08.12.2025 Новините от днес

