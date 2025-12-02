Електроцентралата в Брази в Румъния беше временно спряна заради кризата с водата в окръг Прахова

Електроцентралата в Брази, Румъния, управлявана от "ОЕмВи Петром" (OMV Petrom) е била спряна непланирано поради нисък дебит на технологична вода и ограничения във водоползването. Съоръжението няма да работи през следващите два дни, съобщават от компанията.

До тази ситуация се стигна заради кризата в южния румънски окръг Прахова, провокирана от проблем с язовир Платину, който е основният източник на питейна вода в района.

От Националната администрация "Румънски води" се опасяват, че безпрецедентната ситуация може да продължи месеци, предава Диджи24. 100 000 души вече трети ден са без питейна вода. Една от синдикалните организации към Националната администрация "Румънски води" поиска оставката на миинстърката на околната среда Диана Бузояну. Тя на свой ред обвини местните власти и също призова за оставки.

На този фон от Министерството на енергетиката на Румъния увериха, че Националната енергийна система разполага с достатъчен капацитет, за да покрие напълно нуждите от потребление в контекста на временното спиране на електроцентралата в Брази.

Тя играе съществена роля за сигурността на енергийните доставки в Румъния, покривайки приблизително 10 процента от произведената електроенергия в страната.

Пусната в експлоатация през 2012 г. след инвестиция от 530 милиона евро, тя е най-големият частен проект за производство на електроенергия в Румъния.