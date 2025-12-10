АЗЕРТАДЖ: Азербайджански гражданин, живеещ в Италия, бе избран за млад европейски посланик в рамките на инициатива на ЕС

Тогрул Алиев, изследовател в областта на международната сигурност и политическите науки и граждански активист, живеещ в Генуа, е избран да се присъедини към инициативата „Млади европейски посланици“ за 2026-2027 г., предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Според азербайджанския Държавния комитет за работа с диаспората инициативата „Млади европейски посланици“ е стартирана през 2016 г. в рамките на финансираната от ЕС програма Европейска политика за съседство.

Тази инициатива представлява доброволческа и динамично действаща комуникационна мрежа, която обединява млади хора от Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна, Армения, както и от страни членове на ЕС и Обединеното кралство.

Тогрул Алиев е учил в Турция и Италия. Бил е на стаж в няколко европейски страни в рамките на програмата „Еразъм+“. Участва активно в проекти за диаспората и като член на Азербайджанската младежка организация на диаспората е участвал и в 6-ия младежки лагер, проведен в Ханкенди, Азербайджан.

