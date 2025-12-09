АЗЕРТАДЖ: Представители на Азербайджан и НАТО обсъдиха двустранното сътрудничество

Министърът на отбраната на Азербайджан Закир Хасанов се срещна с делегация, водена от Юсуф Карагьоле, заместник-началник на щаба към Върховното главно командване на съюзните сили на НАТО в Европа (SHAPE), предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Карагьоле е на посещение в Баку по повод 16-ите "Дни на НАТО". Хасанов подчерта, че отношенията между Азербайджан и НАТО имат особено значение и допринасят за подготовката на висококвалифицирани военни служители и от двете страни.

Той също така даде положителна оценка за разширяването на отношенията между Азербайджан и НАТО, участието на страната в усилията на НАТО за укрепване на сигурността и стабилността и други. Хасанов подчерта и значимостта на регулярните взаимни посещения и срещи в различни формати.

По време на срещата страните обсъдиха текущото състояние и бъдещите перспективи за сътрудничество между Азербайджан и НАТО в областта на военната подготовка и образованието, както и планове за бъдеща работа.

Около 250 представители на азербайджанската армия са участвали в 146 международни събития на програмата на НАТО "Партньорства за мир" в чужбина, а 395 военнослужещи - в 33 мероприятия на НАТО, проведени в Азербайджан.

В рамките на 16-ите "Дни на НАТО", които продължават до петък, делегацията ще посети няколко военни подразделения и специализирани учебни заведения към Бакинския университет за отбрана.

