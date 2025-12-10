Движението по бул. „Васил Левски" в София е възстановено.

Жандармерията в района на централата на ДПС и офиса на ГЕРБ на бул. „Дондуков" се изтегля.

На място остават екипи, които да следят ситуацията.

По-рано групи от хора, събрали се на Орлов мост, стигнаха до централата на ДПС на ул. "Врабча". До Факултета по журналистика, който се намира в близост до централата, имаше разположен кордон от полицаи.