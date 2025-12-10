Подробно търсене

Движението по бул. „Васил Левски" в София е възстановено

Петра Куртева, Марин Колев
БТА, София (10 декември 2025) След като преди около час протестът срещу правителството приключи по бул. "Васил Левски" има засилено полицейско присъствие. Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
София,  
10.12.2025 23:53
 (БТА)

Движението по бул. „Васил Левски" в София е възстановено.

Жандармерията в района на централата на ДПС и офиса на ГЕРБ на бул. „Дондуков" се изтегля. 

На място остават екипи, които да следят ситуацията.

По-рано групи от хора, събрали се на Орлов мост, стигнаха до централата на ДПС на ул. "Врабча". До Факултета по журналистика, който се намира в близост до централата, имаше разположен кордон от полицаи. 

/МК/

