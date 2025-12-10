Световните агенции отразяват антиправителствените протести в България
Световните агенции отразяват антиправителствените протести в България тази вечер.
Движението на автомобили по бул. "Княз Александър Дондуков" в района на Народното събрание е възстановено, след като преди около час протестът срещу правителството приключи.
Продължава да е блокирано движението по бул. "Цар Освободител". По него все още има групи хора, останали от протеста.
Малко след 21:00 ч. с изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София.
/ТНП/
