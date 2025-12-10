Средствата, които се влагат в общината, вече надвишават 265 милиона лева, каза кметът на Свищов Генчо Генчев

През първата година от управлението на мандат 2023-2027 Община Свищов привлече инвестиции за близо 170 млн. лева, а през последната 2025 година тенденцията продължи и средствата, които ще бъдат вложени в града и населените места вече надвишават 265 милиона лева. Това каза кметът на общината Генчо Генчев на публичен отчет във връзка с реализираните дейности по програмата за управление през 2025 г., който се състоя тази вечер в свищовския Младежки център.

На срещата кметът запозна гражданите с постигнатото през втората година от мандата си, поставените цели и очертаващите се нови възможности. Общината е реализирала изцяло държавния си бюджет с подготвени и качествени проекти, разработила е и проектни предложения за много от населените си места, каза Генчев и уточни, че през изминалата година Община Свищов е продължила да работи с ясен фокус върху основните приоритети от Програмата за управление и осигуряване на по-добри условия за живот на жителите в общината.

Генчев определи проекта за Дунавския индустриален технологичен парк като най-мащабен и значим, финансиран с близо 27 млн. лева по Националния план за възстановяване и устойчивост и с подкрепата на Министерство на иновациите и растежа.

Няма да спрем да кандидатстваме в различни устойчиви проекти, които носят добавена стойност за благосъстоянието на града. Не сме приключили с търсенето на решения за проблема с безводието в населените места в общината, посочи кметът.

Той уточни, че са в процес на изпълнение редица проекти като: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, с безвъзмездната финансова помощ в размер на 29 583 372 лв., насочена към обновяването на 19 жилищни блока със 738 самостоятелни обекта в тях; Проект „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора „Мария Луиза“ град Свищов”, с одобрени разходи за изпълнение на проекта 13 млн. лв.; Проект за „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания“ за 3 нови услуги, на обща стойност 3 888 642 лв., за общо 60 потребители с физически увреждания, интелектуални затруднения и техните семейства.

Сред представените реализирани проекти бяха два проекта за модернизация на образователната среда в сградите на Средно училище (СУ) „Димитър Благоев“ и филиала на Детска градина (ДГ) „Васил Левски“ на ул. „Плевенско шосе“, които са на обща стойност 6.5 млн. лв., и изградения Младежки център в размер на 1,8 млн. лв.

В залата бе представен филм с пълна информация за всички реализирани и предстоящи проекти, техните финансови параметри и източниците за финансирането им, а присъстващите имаха възможност да изразят мнения по различни теми.

За първи път годишният отчет на кмета на Свищов Генчо Генчев, във връзка с реализираните дейности и резултати в изпълнение на Програмата за управление през 2025 година беше излъчван в реално време, в интернет на сайта на Община Свищов – www.svishtov.bg.