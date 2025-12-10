Дружеството на пловдивските художници откри годишната си изложба и награди изявени творци

Дружество на пловдивските художници (ДПХ) откри тази вечер своята годишна изложба „Живопис, графика, скулптура и N- форми“ в зала „2019“ към Градската художествена галерия (ГХГ)- Пловдив. С експозицията се отбелязват творческите постижения през изминаващата година и успехите на членове, демонстрирали ярко присъствие в културния живот на дружеството.

„Днес имам честта да открия годишната изложба на нашето дружество – събитие, обединяващо творческата енергия, идеите и стремежите на авторите, които изграждат художествения облик на Пловдив“, каза в приветственото си слово председателят на ДПХ Панайот Панайотов. Той посочи, че експозицията е равносметка на една година активна творческа работа и празник на въображението, на индивидуалния почерк, на непреходната необходимост от изкуство.

„Всяко произведение тук носи своя собствена истина, своя светлина, своя ритъм. Заедно те създават общата картина на съвременното пловдивско изкуство, което продължава да бъде сред най-живите и значими в България“, отбеляза Панайотов.

Председателят на ДПХ благодари на кмета на Пловдив Костадин Димитров за последователната подкрепа към културните институции и творческите общности в града, както и на заместник-кмета по „Култура, археология и туризъм“ Пламен Панов за професионализма, ангажираност и открит диалог с художествените среди. Панайотов подчерта и ролята на целия екип в общинския отдел „Култура“, който с труд, отношение и разбиране подпомага реализацията на инициативите на ДПХ.

„Благодаря и на всички участващи автори – за вашето постоянство, за смелостта да търсите нови форми, за вдъхновението, което вплитате в творбите си“, каза Панайотов. Той пожела изложбата да бъде „едновременно среща и начало – среща с личните светове на художниците и начало на нови идеи, нови посоки, нови творчески хоризонти“.

„Радвам се, че съм на това събитие, което е посветено на изкуството и вашия талант. Пловдив е уникален. Пловдив е град, който е жив с традиции, но най-вече Пловдив е уникален заради вас – заради вашето изкуство и заради това, че разпространявате славата на града във всички четири посоки. Вашите картини, графики, скулптури са послания. Те са емоция. Те са нещо, което ни карат да чувстваме, да се замислим, да помечтаем, да помълчим. И искам да ви благодаря за това, че правите Пловдив жив, че правите Пловдив уникален“, каза кметът Костадин Димитров пред гостите.

Изложбата представя най-новите творби на пловдивските майстори от сферата на живописта, графиката, скулптурата и N-формите. По думите на организаторите експозицията е поле за изява, на което си дават среща творци от различни поколения, познати и непознати за широката общественост.

Водещата на събитието Мария Генчева определи експозицията като „най-голямата и дългоочаквана художествена проява в културния календар на Пловдив“. Тя отбелязва, че изложбата събира общо 145 произведения на 100 автора, които ще бъдат отпечатани в специален каталог. По думите й в продължение на десетилетия пловдивските майстори не само показват себе си, но и допринасят за духовния и културен растеж на града.

Акцент на вечерта бе церемонията по връчването на Годишните награди на ДПХ. Петчленно жури в състав доц. д-р Александър Гьошев, Йордан Калчев, доц. Свилен Костадинов, Донка Налбантова и Панайот Панайотов определи тазгодишните носители. Това са Даниела Русева с творбата „Старият орех пред дома II“ (живопис), Йордан Велчев с творбата „Звездопад“ (графика), Трифон Неделчев с творбата „Нашите майки все в черно ходят“ по Иван Милев (скулптура) и Адриана Узунова за нейния цикъл „Носталгия“ (млад автор). За първи път тази година бе връчена и предметна награда за живопис, предоставена от партньор на ДПХ. Тя беше дадена на художника Вълчан Петров.

По традиция, един от творците бе отличен с Наградата на кмета на Пловдив за най-добро цялостно представяне, която се връчва от 2016 г. насам. Тази година лауреатът е художникът Васил Стоев.

По време на откриването на изложбата се състоя и церемонията по удостояване на художника Матей Матеев с високото отличие „Почетен гражданин на град Пловдив“. Отличието бе връчено на твореца от председателя на Общински съвет – Пловдив Атанас Узунов.