Ройтерс: Хиляди отново се събраха в България, за да искат оставката на правителството

Николай Джамбазов
БТА, София (10 декември 2025) Множество граждани изпълниха "Триъгълника на властта" за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България". Граждани са изпълнили пространството от статуята на "Св. София" до сградата на Народното събрание. Хора има на пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", пред сградата на БНБ. Снимка: Никола Узунов/БТА (ПК)
София ,  
10.12.2025 21:52
 (БТА)

Хиляди българи се събраха днес вечерта, за да протестират срещу правителството на малцинството и срещу това, което те определят като неспособността му да се справи с ендемичната корупция в най-бедната държава членка на Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Протестите в столицата София и десетки други градове в черноморската страна са най-скорошните от поредицата продължителни демонстрации и се появяват в момент, когато България се готви да приеме еврото на 1 януари.

Протестиращите използваха лазери, за да прожектират думите "Оставка", "Мафията вън" и "За честни избори" върху сградата на парламента в центъра на София.

"Мисля, че енергията на хората постепенно ще принуди правителството да се оттегли, защото има нужда от много реформи", заяви 64-годишният жител на София Добри Лъков. "На първо място, съдебна реформа. Ако съдебната система бъде оправена, всичко останало ще си дойде на мястото, абсолютно всичко", добави той.

Българският парламент ще проведе вот на недоверие утре срещу правителството на министър-председателят Росен Желязков, шестият такъв вот откакто то пое властта на 15 януари тази година.

Миналата седмица правителството оттегли бюджета си за 2026 г., първия, изготвен в евро, поради масовите протести. Опозиционните партии и други организации заявиха, че протестират срещу плановете за увеличаване на социалноосигурителните вноски и данъците върху дивидентите, за да се финансират по-високите държавни разходи.

Въпреки отстъпката на правителството по отношение на бюджетния план, протестите продължават с пълна сила в страната, която произведе седем национални избори през последните четири години – най-скорошните от които през октомври 2024 г. – на фона на дълбоки политически и социални разделения, отбелязва Ройтерс.

"Най-накрая е време нормалността да се върне в България и ние да се освободим от олигархията, мафията и силите, които ги представляват", заяви айти специалистът Ангелин Бахчеванов.

Българската телеграфна агенция съобщи днес, че бившият премиер и лидер на управляващата партия ГЕРБ Бойко Борисов  е заявил, че партньорите в управляващата коалиция са се споразумели да не подават оставка преди България да се присъедини към еврозоната на 1 януари, отбелязва Ройтерс.

Въпреки това Асен Василев от реформистката опозиционна партия „Продължаваме промяната“, която беше сред организаторите на протеста днес, заяви: „Ще влезем в еврозоната, дори и правителството да е подало оставка" посочва агенцията.

