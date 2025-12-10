Филм за преплуването на Северния канал от Цанко Цанков беше представен в Панагюрище

Документален филм, посветен на преплуването на Северния канал от Цанко Цанков, бе представен тази вечер в Театър дом-паметник в Панагюрище. На прожекцията присъства и самият Цанков със своя мениджър Николай Илиев.

Преди това се състоя беседа, на която от публиката бяха задавани въпроси към Цанков и Илиев. На питане колко време отнема подготовката за маратон в открити води, Цанков отговори, че са необходими приблизително 12 месеца и затова участва в по един маратон на година. Друг въпрос бе свързан с психологическата подготовка на състезателя. Той каза, че тренира концентрацията си чрез метод със запалена свещ.

По време на беседата Цанков отбеляза, че резултатите в спорта са продукт на положени усилия и че трудът се възнаграждава.

Филмът, който проследява преплуването на Северния канал, не е качен в интернет и се разпространява само при срещи с плувеца. Цанко Цанков предостави копие от продукцията на Общината, за да бъде излъчвана в училищата.

На прожекцията присъстваха родители, учители, ученици и спортисти от града, както и деца от спортен клуб по плуване „Каменград“ – Панагюрище, които се снимаха и взеха автографи от Цанков. Той им разказа, че е реализирал най-силните си резултати в басейн на 32-годишна възраст, когато е станал национален шампион на 50 метра свободен стил и 100 метра съчетано плуване, като постиженията му в открити води и зимно плуване са дошли след това. Вие сте млади, бъдещето е пред вас, каза Цанков.