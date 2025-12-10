Хърватия и САЩ провеждат съвместно учение за противодействие на безпилотни летателни системи в Полицейската академия в Загреб с цел засилване на междуведомствената координация и обсъждане на отговора на заплахите, породени от безпилотни летателни системи, съобщи днес хърватското Министерство на отбраната, цитирано от ХИНА.

Учението, което се провежда от 8 до 11 декември, е организирано от армията на Съединените щати и целта му е да се обсъдят отговорностите, процедурите и координацията на гражданските и военните реакции на предизвикателства и заплахи, свързани с безпилотни летателни системи, чието използване, както за военни, така и за граждански цели, се е увеличило бързо през последните години.

Освен американските организатори в учението участват служители на Министерството на отбраната на САЩ, Държавния департамент, американската Агенция за борба с наркотиците (DEA), Федералното бюро за разследване и Европейското командване на САЩ.

От хърватска страна в учението участват служители на Министерството на отбраната и въоръжените сили, включително всички подразделения на хърватските въоръжени сили, дирекциите на Генералния щаб и подчинени части.

Участват и представители на всички съответни граждански институции, отговорни за надзора, контрола и защитата на хърватското въздушно пространство, включително Министерството на вътрешните работи, Хърватската служба за контрол на полетите, Международното летище Загреб, Хърватският регулаторен орган за мрежови индустрии и Хърватската агенция за гражданско въздухоплаване.

Това е първото по рода си учение в Хърватия, предназначено да засили междуведомствената координация и оперативната готовност за реагиране на все по-сложни въздушни заплахи, уточнява ХИНА.