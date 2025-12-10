Пострадалите от домашно насилие трудно решават да продължат действия спрямо насилниците, е един от изводите, представени на форум в Хасково

Пострадалите от домашно насилие все още трудно вземат решение да продължат действия, свързани с по-сериозни санкции и мерки спрямо насилниците си. Това е част от изводите, които направиха експертите на Фондация „Х и Д Перспективи“ на база брой образувани и прекратените досъдебни производства в региона на Хасково. Данните бяха представени по време на второто за годината заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие към Координационния механизъм за подкрепа на жертвите в региона. То се проведе по инициатива на Фондация „Х и Д Перспективи“ и Областна администрация – Хасково. Срещата беше и финално събитие по повод международната кампания „16 дни активизъм срещу насилието над жени“.

В заседанието участваха заместник областният управител Богдан Кирилов, експерти от фондацията от Хасково, Свиленград и Димитровград, регионалният координатор към Областната дирекция на МВР в Хасково инспектор Давид Митев, както и представители на институции, ангажирани с темата за домашното насилие.

Юрист към „Х и Д Перспективи“ член и на Управителния съвет на неправителствената организация Антония Филева подчерта, че се отчита зачестяване на случаите, при които експертите са потърсени от жертви на кибер тормоз.

Адвокатът към фондацията Милена Славова представи данни за работата на „Х и Д Перспективи“ в трите консултативни центъра към фондацията в Хасково, Димитровград и Свиленград. През тях до момента на настоящата година е оказано съдействие на 209 души, пострадали при домашно насилие. Отчита се през годината повишаване на ръста на насочените към центровете извършители на домашно насилие, който да посещават програма за справяне с агресията, каза адвокат Славова. От осем насочени, четирима са преминали през програмата, един е в процес на включване, останалите не са се явили, обобщи тя.

В Контактния център за деца на родители в конфликт, развод, домашно насилие или риск, който пилотна услуга за региона на Хасково, е съдействано на 12 души. На 85 души, потърсили подкрепа в центровете, е оказано трудово посредничество за намиране на работа.

Милена Славова представи и данни, предоставени на неправителствената организация от Районна прокуратура – Хасково. Според тях, в настоящата година до момента, в териториалните отделения на Хасковската прокуратура са наблюдавани 76 досъдебни производства, свързани с домашното насилие. Решени са 29 досъдебни производства, като по 11 от тях има осъдителна присъда, а 23 са били прекратени. „Запазва се тенденцията от предходни години броят на образуваните и прекратените досъдебни производства да е почти еднакъв. Това показва, че пострадалите от домашно насилие трудно вземат решение да продължат действия, свързани с по-сериозни санкции и мерки спрямо насилниците си“, каза адвокат Славова. Данните показват още, че в региона на Хасково има осъдени десет лица по закона за домашното насилие. При четири от случаите има нанесени телесни повреди.

Регионалният координатор към ОДМВР – Хасково инспектор Давид Митев представи данни, според които за региона на Хасково има отчетени до началото на месец декември тази година 16 нарушения на заповеди за защита, девет са за незабавна и седем са за постоянна защита. Всички заповеди са нарушени от мъже.

Общо в системата са въведени 137 заповеди за защита. При три от случаите става въпрос за оказано насилие от страна на чужденци, регистрирано основно в района на Свиленград, посочи инспектор Митев. Основно оказаното насилие е психическо и физическо. Две са заповедите за сексуално и две за икономическо насилие в условията на домашно насилие. Сигналите за домашно насилие, подадени към полицията през телефон 112 са 126 , а 25 са чрез лично явяване в районните управления.