Протестът в Габрово приключи с шествие

Протестът в Габрово тази вечер приключи с шествие. Протестиращите се събраха на площад „Възраждане“ в центъра на града, където са сградите на Съдебната палата, общинската и областната администрации.

В Община Габрово са подадени две заявления за протест, съобщиха от администрацията. Оттам посочиха за БТА, че едното заявление е от политически партии, а второто заявление е от гражданин – Георги Павлов.

Протестът, който организират партиите е под надслов „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!“. Като за целта политическите сили са създали събитие в социалните мрежи. Инициативата на Георги Павлов също има организирано събитие в социалните мрежи. При него обаче се призовава за оставка и на местно, и на държавно ниво.

От сцената двама водещи отправиха послания за оставка на правителството, нетърпимост към корупцията, прозвучаха и скандирания „Кой не скача е прасе“, „Оставка“ и др.

За разлика от първия протест на 2 декември, при този имаше видео екран и озвучаване на общинската сцена, разположена постоянно на площад „Възраждане“. Протестът премина при засилено полицейско присъствие.

Полицаи с каски и щитове охраняваха централния вход на административната сграда на Община Габрово, както и Съдебната палата.

Протестът бе воден от две места с отделни говорители. Едната проява бе на сцената на площада, а втората с мобилна аудио колонка се събра първоначално пред Съдебната палата в града.

Протестът, започнал пред Съдебната палата бе обявен за мирен и граждански от организатора му Георги Павлов.

От микрофона при Павлов гражданин призова протестът да бъде един и да не бъде политизиран. Прозвучаха призиви към протеста пред сцената „хората дошли от София да правят протест да си ходят“.

По-късно Павлов опита да се качи на сцената на другата проява и да призове хората да се присъединят към неговото събиране. Тогава започнаха скандирания срещу него и бе обявен от протестиращи за провокатор. Имаше и спречкване за кратко, но не се стигна до физическа разправа.

След като Павлов слезе от сцената, той опита да влезе в диалог с народния представител от "Продължаваме промяната - Дмократична България" Богомил Петков. Диалог не се получи. Павлов бе обграден и събралите се около него хора се опитаха да заглушат това, което казва със свиркане.

По-късно общинският съветник от групата на „Будно Габрово“ Пепа Сомлева от сцената покани Павлов и двамата отправиха послания за оставка на местната власт в града.

Музиката и излъчванията на голям екран от сцената затихнаха и протестът се събра край Георги Павлов. Там възможност да се изкажат използваха редица граждани. Павлов обяви, че не е провокатор, а се бори за граждански права, справедливост и справяне с корупцията.

Събралите се хора изпълниха почти изцяло площада, като те бяха призовани от организаторите на проявата, определена за гражданска, към мирно шествие.

Множеството скандира известно време пред Съдебната палата, след което се отправи към офиса на партия ГЕРБ в центъра на града. Бе изграден полицейски кордон, но служителите на реда не се опитаха да спрат протестиращите. Бяха хвърлени бомбички както пред Националната Априловска гимназия, така и пред офиса на ГЕРБ. След скандирания протестиращите се отправиха на шествие през пешеходната улица на Габрово и завършиха обиколката си отново на площад „Възраждане“.

Непосредствено преди края на протеста пред събралите се хора отново бе хвърлена бомбичка, от която пострада момиче на първия ред. Бе извикан медицински екип. Не стана ясно дали момичето е с физическо нараняване или само е уплашено.

За разлика от протеста на 2 декември наравно с възгласите срещу управлението на държавата, имаше и призиви за оставка на местната власт в Габрово.

По-рано днес репортер на БТА видя, че при входа на Габрово откъм Севлиево има контролно-пропускателен пункт, на който се проверяват всички автомобили, влизащи в града.

Протест в Габрово се състоя и на 2 втори декември.