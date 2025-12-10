Недоволни от управлението на страната врачани излязоха на пореден протест в центъра на града

Недоволни от управлението на държавата врачани излязоха тази вечер на пореден протест пред сградата на общинска администрация. Протестът бе организиран от местните структури на „Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ). Участниците носеха плакати „Бизнесът плаща, за да има властта своя частна армия“, „Бизнесът плаща на държавата, държавата плаща на службите-бухалки“, „Ако не можете да спрете да крадете и лъжете, ние сме тук да ви помогнем“, „Оставка“, „Не ме е страх от Пеевски“ и др.

Митингът започна с химна на Република България, след което към участниците се обърна народният представител за врачанско от ПП-ДБ Деница Симеонова, която посочи, че на площада във Враца са се събрали хора, които искат да успяват със знанията и уменията си, а не с политическата си принадлежност.

„Знаем как надеждата понякога се стопява, но и как може тя да се завърне, ако сме заедно и обединени, както сега. И да, надеждата е тук, защото за първи сме тук с едно поколение, което не носи бремето на миналото, поколение, което е живяло навън, учило и е видяло, че достойният живот не е привилегия, а фраза“, обяви Симеонова и допълни, че целта на протеста е хората да се обявят против корупцията, системното погазване на законите, политическата арогантност, счупените здравни и социални системи.

След нея на трибуната се качиха бившият областен управител Стефан Стефанов, областният координатор на ПП – Враца Деян Войкин, общинските съветници Кирил Кунгалов и Владислава Лакова, д-р Тодор Тодоров и др. Всички бяха категорични, че това, което се случва в държавата е неприемливо и това правителство трябва да подаде оставка.

„Когато сме заедно и можем да отстояваме това - тук да имаме достойно бъдеще за нас, за малките деца, за всички, които искаме да се развиваме и да останем в нашия роден край. Ще бъдем тук, докато правителството подаде оставка“, обяви в края на протеста Деница Симеонова.

По време на протеста беше открита и подписка „Оставка! Вън Борисов и Пеевски от властта“. Протестът бе охраняван от органите на реда.