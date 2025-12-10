С викове „Оставка“ жители на Варна преминаха с шествие през центъра на града

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
БТА, Варна (10 декември 2025 г.) С викове „Оставка“ жители на Варна потеглиха на протестно шествие през центъра на града. Протестът е организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Снимка: кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Варна,  
10.12.2025 18:19 | ОБНОВЕНА 10.12.2025 20:55
 (БТА)

С викове „Оставка“ жители на Варна потеглиха тази вечер на протестно шествие през центъра на града. Протестът бе организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“, но се присъединиха и представители на местната структура на „Възраждане“. По-късно от трибуната, издигната на площад "Независимост", организаторите посочиха, че протестът е надпартиен и е на всички свободни варненци и българи. В шествието се включиха общински съветници от двете политически формации, както и членове на ръководния екип на Общината в града.

Шествието тази вечер потегли от площад "Съединение", популярен в града като Червения. Със съдействието на полицията хората преминаха по бул. „Цар Освободител“, част от който бе затворен за движение. Спрени бяха и автомобилите по част от бул. „Цар Борис I“, за да преминат спокойно протестиращите. Когато първите от шествието достигнаха до района на емблематичния за Варна хотел "Черно море", последните бяха до Икономическия университет. По пътя към тях се присъединяваха и още хора. Малко по-късно множеството изпълни площад "Независимост". Водещият Борис Касиков посочи, че тази вечер няма да се дава думата на партийни лидери, а на студенти и млади медици. На трибуната един след друг излязоха няколко младежи, чиито основни послания бяха, че искат да останат в родината си, но не и по този начин. Хората, които в момента са във властта трябва да си отидат, ние не искаме да им плащаме сметката, посочиха говорителите. Те акцентираха върху нуждата от промяна и справедливост.

Участниците в шествието скандираха "Оставка", "Мафията вън", "Оставка със затвор", бяха издигнати и разнообразни плакати, включително карикатурни, с които се призоваваха управляващите в момента да си ходят.

/РН/

