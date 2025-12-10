Подробно търсене

Франс прес: Десетки хиляди протестиращи искат оставката на българското правителство

Асен Георгиев
БТА, София (10 декември 2025) Множество граждани изпълниха "Триъгълника на властта" за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България". Граждани са изпълнили пространството от статуята на "Св. София" до сградата на Народното събрание. Хора има на пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", пред сградата на БНБ. Множество е изпълнило бул. "Цар Освободител" и стига до ул. "Г.С. Раковски".Снимка: Благой Кирилов/БТА (ПК)
София,  
10.12.2025 21:13
 (БТА)

Десетки хиляди души протестират днес в София срещу българското правителство в поредица от безпрецедентни за последните години митинги в страната, където гневът се фокусира върху бюджета за 2026 г., предаде Франс прес.

За трети път в рамките на три седмици протестиращите се събраха на площад "Независимост" пред парламента в София, със скандирания "Оставка!" и плакати с надписи "Достатъчно!" и "Махайте се!"

"Аз съм тук, защото корупцията е навсякъде. Ситуацията е нетърпима. Голяма част от приятелите ми вече не живеят в България и няма да се върнат", заяви 24-годишната търговска служителка Гергана Гелкова, добавяйки, че "паразитите трябва да напуснат властта".

Вълната от недоволство, с значително участие на млади хора, започна в края на ноември, когато правителството се опита да приеме по бърза процедура бюджета за 2026 г., първият, изразен в евро, в момент, когато малката балканска страна, най-бедната в Европейския съюз, се готви да въведе еврото на 1 януари.

/АГ/

Свързани новини

10.12.2025 21:02

Протестът в Габрово приключи с шествие

Протестът в Габрово тази вечер приключи с шествие. Протестиращите се събраха на площад „Възраждане“ в центъра на града, където са сградите на Съдебната палата, общинската и областната администрации.
10.12.2025 20:43

Протестът в Ловеч приключи с шествие по централните улици на града

Протестиращите в Ловеч срещу правителството шестваха по централните улици на града. Първоначално се събраха пред сградата на Областната администрация, за да изразят недоволството си от настоящото управление и с искане оставката на правителството.
10.12.2025 20:41

Задържани са 30 души на протеста в центъра на София

Задържани са 30 души на протеста в центъра на София, казаха за БТА от МВР. У някои от задържаните са намерени забранени предмети. Други са арестувани заради липса на документи за самоличност. Не са регистрирани инциденти по време на демонстрациите тази вечер в София.
10.12.2025 19:40

Протест и шествие с искане за оставка на правителството изпълниха централната градска част на Ямбол

Жители на Ямбол се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията започна в 18:00 часа на централния площад на града, между сградите на Общината и Народно читалище "Съгласие 1862". На мястото имаше полицейско присъствие.
10.12.2025 19:37

Петима души са задържани по време на протестите в центъра на София, съобщиха от СДВР

Петима души са задържани до този момент по време на протестите в центъра на София, казаха за БТА от СДВР. У задържаните са намерени бокс, ножове, маски и бомбички. Засилено е полицейското присъствие в района.

Към 21:22 на 10.12.2025 Новините от днес

