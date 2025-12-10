Франс прес: Десетки хиляди протестиращи искат оставката на българското правителство

Десетки хиляди души протестират днес в София срещу българското правителство в поредица от безпрецедентни за последните години митинги в страната, където гневът се фокусира върху бюджета за 2026 г., предаде Франс прес.

За трети път в рамките на три седмици протестиращите се събраха на площад "Независимост" пред парламента в София, със скандирания "Оставка!" и плакати с надписи "Достатъчно!" и "Махайте се!"

"Аз съм тук, защото корупцията е навсякъде. Ситуацията е нетърпима. Голяма част от приятелите ми вече не живеят в България и няма да се върнат", заяви 24-годишната търговска служителка Гергана Гелкова, добавяйки, че "паразитите трябва да напуснат властта".

Вълната от недоволство, с значително участие на млади хора, започна в края на ноември, когато правителството се опита да приеме по бърза процедура бюджета за 2026 г., първият, изразен в евро, в момент, когато малката балканска страна, най-бедната в Европейския съюз, се готви да въведе еврото на 1 януари.