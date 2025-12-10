Петима души са задържани по време на протестите в центъра на София, съобщиха от СДВР

Петима души са задържани до този момент по време на протестите в центъра на София, казаха за БТА от СДВР. У задържаните са намерени бокс, ножове, маски и бомбички.

Засилено е полицейското присъствие в района. Полицейски кордони има пред сградата на Министерския съвет, пред Народното събрание, към служебния паркинг на парламента, както и при статуята на "Св. София". В района на протеста има контролно-пропускателни пункта, на които служителите на реда проверяват гражданите за опасни предмети. Променена е и организацията на движение в центъра на София.

Множество граждани са изпълнили "Триъгълника на властта" с искане за оставка на правителството. Граждани са изпълнили пространството от статуята на "Св. София" до сградата на Народното събрание. Хора има на пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", пред сградата на БНБ. Множество е изпълнило бул. "Цар Освободител" и стига до ул. "Г.С. Раковски". Демонстрантите скандират "Оставка". Върху сградата на парламента с лазер се изписват надписи: "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори".





