Петима души са задържани по време на протестите в центъра на София, съобщиха от СДВР

Марин Колев
БТА, София (10 декември 2025) Студенти от Обединение „Студенти против мафията“ се събраха пред СУ „Св. Климент Охридски“. Младите хора организирано се отправиха към площад „Независимост“, където се провежда протест под надслов: „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта“. На снимката: протестиращите преминават през контролно пропускателен пункт на МВР. Снимка: Владимир Шоков/БТА (КН)
София,  
10.12.2025 19:37
 (БТА)

Петима души са задържани до този момент по време на протестите в центъра на София, казаха за БТА от СДВР. У задържаните са намерени бокс, ножове, маски и бомбички.  

Засилено е полицейското присъствие в района. Полицейски кордони има пред сградата на Министерския съвет, пред Народното събрание, към служебния паркинг на парламента, както и при статуята на "Св. София". В района на протеста има контролно-пропускателни пункта, на които служителите на реда проверяват гражданите за опасни предмети. Променена е и организацията на движение в центъра на София. 

Множество граждани са изпълнили "Триъгълника на властта" с искане за оставка на правителството. Граждани са изпълнили пространството от статуята на "Св. София" до сградата на Народното събрание. Хора има на пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", пред сградата на БНБ. Множество е изпълнило бул. "Цар Освободител" и стига до ул. "Г.С. Раковски". Демонстрантите скандират "Оставка". Върху сградата на парламента с лазер се изписват надписи: "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори".


 

Към 19:47 на 10.12.2025

