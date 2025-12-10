Протест и шествие с искане за оставка на правителството изпълниха централната градска част на Ямбол

Жители на Ямбол се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията започна в 18:00 часа на централния площад на града, между сградите на Общината и Народно читалище "Съгласие 1862". На мястото имаше полицейско присъствие. Протестът премина спокойно, без напрежение и провокации.

Събралите се на протеста под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта" изпълниха площадното пространство. Част от тях издигнаха плакати с надписи "Спрете да крадете парите ни", "Не храни прасето с твоите пари", "Стига сте наказвали работещите хора", "Нямало пари, а чекмеджетата им пълни". Протестиращите скандираха "Оставка" и "Мафията вън".

Протестиращите преминаха в шествие по централната пешеходна зона на града, по улиците "Георги Раковски" и "Търговска". Протестът е заявен от местната структура на партия "Продължаваме промяната", казаха за БТА от пресцентъра на Община Ямбол. Още в началото представители на организаторите призоваха за мирна демонстрация и подчертаха, че протестът е граждански, а не партиен.

"Пред вас съм като гражданин, като майка и учител. През класната ми стая са минали стотици деца – с мечти, с таланти, с надежди за бъдещето си. Именно заради тези деца съм тук. Не мога да стоя спокойно, когато млади хора, учители, инженери, лекари напускат нашата страна", каза един от ораторите на протеста Радостина Драгнева.

"Вчера някои ходиха на митинг, плащаха им пари. Някой на вас днес даде ли ви 50 лева, за да дойдете тук", обърна се към множеството общинският съветник в Ямбол д-р Георги Стефанов. Отсреща се чуха възгласи "не". "Вие сте свободни хора, дошло е време разделно, дошло е време доброто да победи. Докога ще търпим? Оставка", каза още той.

От коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България" организираха тази вечер протести с искане за оставка на правителството в София и още над 20 града.