Волейболният Локомотив Авиа допусна загуба в първия си мач от европейските клубни турнири. Българският вицешампион отстъпи при гостуването си на Динамо Букурещ (Румъния) с 0:3 (21:25, 22:25, 16:25) в първи мач от 1/16-финалите на турнира за Купата на ЦЕВ.

Първите два гейма бяха равностойни, но домакините успяха да ги спечелят с няколко по-добри отигравания в края. В третата част румънците поведоха в началото и запазиха аванса си, за да триумфират след 81 минути игра.

За Локомотив Авиа с по 10 точки завършиха Тодор Вълчев и Кристиян Алексов. Ивайло Дамянов и Жулиен Георгиев добавиха по 6.

За Динамо реализатор стана Пол Пета с 18 точки. Бившият сръбски диагонал на родния Хебър (Пазарджик) Петър Премович записа 12 точки.

Срещата-реванш ще се проведе на 6 януари в Пловдив. Тимът на Найден Найденов се нуждае от победа с 3:0 или 3:1 на свой терен, за да докара развоя до златен гейм. При друг резултат Локомотив Авиа ще отпадне от надпреварата.