Сръбският вицепремиер и вътрешен министър Ивица Дачич проведе в Брюксел разговори за бъдещо сътрудничество с Европол

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич разговаря днес в Брюксел с изпълнителния директор на Европейската полицейска служба (Европол) Катрин де Бол за плановете за бъдещо сътрудничество, предава агенция ТАНЮГ.

Акцентът в разговорите, проведени в кулоарите на Международната конференция на Глобалния алианс за борба с контрабандата на мигранти, е бил в областта на борбата с тежката и организирана престъпност, контрабандата на мигранти и борбата с тероризма.

Дачич представи резултатите на сръбското министерство на вътрешните работи, постигнати в сътрудничество с Европол, и подчерта значението на подкрепата, предоставяна от Европейската полицейска служба чрез различни проекти, съобщиха от вътрешното ведомство.