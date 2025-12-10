Подробно търсене

Поезията е равновесието, от което имам нужда, каза Елица Виденова на премиерата на новата си книга във Варна

Кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Поезията е равновесието, от което имам нужда, каза Елица Виденова на премиерата на новата си книга във Варна
Поезията е равновесието, от което имам нужда, каза Елица Виденова на премиерата на новата си книга във Варна
Поетесата Елица Виденова представи новата си книга „Тази есен е лятно момиче“ във Варна, снимка: кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Варна,  
10.12.2025 21:09
 (БТА)

Поезията е равновесието, от което имам нужда, каза Елица Виденова при представянето на новата си книга „Тази есен е лятно момиче“ в концертното студио на Радио Варна. Премиерата бе съпроводена с музикални изпълнения на живо, както и на видео и аудио записи. 

Авторката разказа, че когато излиза седмата й стихосбирка, е решила, че това е достатъчно. След това минали седем години, в които не е издавала книга и сега, благодарение на редактора и приятел Камелия Кондова, се е родила осмата й творба.

„Поезията за мен винаги е била онова равновесие, от което съм имала нужда, когато везната на професията ми натежи. Тогава слагам малко повече на другата везна, където бягам от някои реалности и си създавам паралелна реалност, каквато е литературата. Това съм правила години наред, въпреки, че съм имала безкрайния късмет и щастие да работя винаги това, което обичам и харесвам“, отбеляза Виденова. Тя добави, че тези седем години пауза в издаването на книги се дължат и на прекаленото равновесие на работното й място в Икономическия университет във Варна. 

Книгата започва със стихотворението „Молитва“, което публиката чу като песен, композирана от Асен Масларски и изпълнена от поетесата. Припомнена бе и песента „Дивлянка" по текст на Виденова. Авторката разказа, че това е единственият й текст, писан по поръчка, специално за плевенското село Дивля в нейния роден граовски край. Музиката е написал Иван Йосифов. 

Асен Масларски се включи  с изпълнения на песни, композирани по текстове на Виденова. На премиерата беше представен и експеримент, направен от проф. Боян Дуранкев. Той е поръчал песен по текста „Ти само почакай!“, композирана и изпълнена от изкуствен интелект.

Поетесата прочете част от стихотворенията в книгата си. Сред тях бяха „Сълзите на татко“, посветено на баща й, „Разреждане на кръвта“, в което си спомня за майка си, родолюбивото „Пътят“, „Будно стихотворение“, което е обръщение към Камелия Кондова. Четенето завърши с „Автопортрет“ и „Бряг за завръщане“ - с мото от Валери Станков, в което „всички пътища водят към Варна“. 

Редакторката Камелия Кондова казва, че „Тази есен е лятно момиче“ е специална книга, в която четем същата Елица Виденова, разпознаваема като стил, но докосваща с една светлина, която се ражда само след преодолян мрак - гранично състояние, каквото поезията много обича. 

Това е книга, която носи едновременно светлина и дълбочина, крехкост и вътрешна сила, смята издателката Марисиана Влашева-Михайлова от Издателство Академия „Знание“. Това е поезия, която улавя преходите в душата така, както природата улавя преходите между сезоните - естествено, красиво и истински. В книгата има стихове за любовта и раздялата, за дома и пътя, за детството и родителите, за България, за вярата, за страха, за крехкостта и за силата да продължиш, когато ти е трудно, добавя тя. 

Стихосбирката е илюстрирана със снимки на авторката, дело на фотографите Росен Донев, Иван Тонов и Яков Шустов.

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

10.01.2025 10:18

Поетесата Елица Виденова бе първият гост за годината на срещите „Благодатни четвъртъци“ във Варна

Фотографът Гаро Кешишян възобнови срещите „Благодатни четвъртъци“, които води във „Фотосинтезис“ във Варна. Неговият първи гост за 2025 г. бе поетесата Елица Виденова.  Срещите се провеждат от около година и половина, а гостите в тях вече наброяват

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:22 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация