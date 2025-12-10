Ключовите фигури на т.нар. "Балкански картел" бяха арестувани в международна полицейска акция, иззети са над 5 милиона евро

Международна полицейска акция, подкрепена от Европол, бе проведена днес срещу ключови фигури от т.нар. "Балкански картел", съобщиха от европейската агенция, цитирана от сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1. В операцията участваха полицейски служби от Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Германия и Сърбия. Задържани са трима души в Германия, а иззетите активи, придобити чрез престъпна дейност, надхвърлят 5 млн. евро.

Операцията беше насочена към престъпна мрежа, базирана в Германия, подозирана в организиране на многотонни доставки на кокаин от Колумбия към Европа чрез различни контрабандни канали, поясняват от Европол. Разследването е установило мащабна схема за пране на пари чрез фирми и недвижими имоти в няколко европейски държави. В акцията са участвали 500 служители на реда, извършени са 45 обиска. Конфискувани са около 50 000 евро в брой, две златни монети, луксозни бижута, дизайнерски чанти, три автомобила от висок клас, а също недвижими имоти в Германия и други страни. Иззети са документи, електронни устройства и зареден пистолет, като доказателствата се анализират.

Арестуваните са заемали водещи роли в престъпната мрежа – от финансов контрол до логистика и координация на пратките, посочва Ен1. Главният заподозрян е с произход от Западните Балкани и е известен с използване на разпознаваемо лого върху пратки с наркотик, уточняват от агенцията. Акцията е резултат от дългосрочно разследване, насочено към международен наркотрафик, пране на пари и незаконна търговия с оръжие.

Европол припомня, че това е пореден удар срещу структурата, след операции през май 2023 г., когато бяха арестувани 13 души, и през октомври същата година – 21. Агенцията е предоставила аналитична и оперативна подкрепа и координирала обмена на информация между партньорите.