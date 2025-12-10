Подробно търсене

Движението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" все още е блокирано, въпреки обявения край на протеста

Николета Василева, Николай Трифонов
Движението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" все още е блокирано, въпреки обявения край на протеста
Движението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" все още е блокирано, въпреки обявения край на протеста
БТА, София (10 декември 2025) Множество граждани изпълниха "Триъгълника на властта" за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България". Граждани са изпълнили пространството от статуята на "Св. София" до сградата на Народното събрание. Хора има на пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", пред сградата на БНБ. Снимка: Никола Узунов/БТА (ПК)
София ,  
10.12.2025 22:07
 (БТА)

Движението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" все още е блокирано, въпреки че беше обявен край на протеста срещу правителството. 

Организаторите призоваха гражданите да се приберат тихо и спокойно и да внимават за провокатори, които са се слели с потока от хора. 

От сцената звучи музика и групи хора танцуват и пеят. Протестиращи скандират "Оставка". 

Продължава да има полицейско присъствие, а на входовете на Народното събрание и Министерския съвет има полиция. 

/ТНП/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:53 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация