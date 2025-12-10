Движението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" все още е блокирано, въпреки обявения край на протеста

site.btaДвижението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" все още е блокирано, въпреки обявения край на протеста
Движението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" все още е блокирано, въпреки че беше обявен край на протеста срещу правителството.
Организаторите призоваха гражданите да се приберат тихо и спокойно и да внимават за провокатори, които са се слели с потока от хора.
От сцената звучи музика и групи хора танцуват и пеят. Протестиращи скандират "Оставка".
Продължава да има полицейско присъствие, а на входовете на Народното събрание и Министерския съвет има полиция.
/ТНП/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина