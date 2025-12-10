Подробно търсене

Протестиращи се изтеглят от центъра на София; Орлов мост, бул. „Цариградско шосе“ и кръстовището при Софийския университет са блокирани

Петра Куртева, Марин Колев
София ,  
10.12.2025 22:13
 (БТА)

Протестиращи се изтеглят от центъра на София - Орлов мост, бул. „Цариградско шосе“ и кръстовището при Софийския университет " Св. Климент Охридски" са блокирани, видяха репортери на БТА. 

След като протестът в "Триъгълника на властта" приключи, протестиращи се изтеглят в различни посоки. Кръстовището при Софийския университет е блокирано, пропускат се колите на градския транспорт. На Орлов мост движението също е спряно, като не се движи и градският транспорт. 

По бул. „Цариградско шосе“ протестиращи се придвижват пеша, като са заели булеварда и в двете посоки. Движението е спряно. На булеварда има и полицейски коли. 

Протестиращите скандират: „Оставка“, „Мутри вън“ и пеят „Когато па-, когато па-, когато падне Пеевски“. 

С изпълнение на българския химн приключи по-рано протестът срещу правителството в центъра на София. 

Протестът започна в 18:00 часа под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България". 

/МК/

