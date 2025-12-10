Подробно търсене

Николета Василева, Николай Трифонов
БТА, София (10 декември 2025) Протест под надслов: „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта“ се провежда на площад „Независимост“, организиран от „Продължаваме промяната - Демократична България“. Снимка: Благой Кирилов/БТА
София ,  
10.12.2025 18:33 | ОБНОВЕНА 10.12.2025 19:15
 (БТА)

Множество граждани изпълниха "Триъгълника на властта" за протест под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България". 

Граждани са изпълнили пространството от статуята на "Св. София" до сградата на Народното събрание. Хора има на пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", пред сградата на БНБ. Множество е изпълнило бул. "Цар Освободител" и стига до ул. "Г.С. Раковски". 

На протеста от ПП-ДБ събират и подписи за петиция за оставката на правителството. Събралите се на площада получават стикери с QR кодове с повече информация за петицията. 

Върху сградата на парламента с лазер се изписват надписи: "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори".

Хора носят плакати, на които председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски носи бухалка, а на върха ѝ е главата на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Други плакати са с лика на президента Румен Радев и надпис:" кажи за Боташ".

На видео стените бяха излъчени кадри, направени от изкуствен интелект, на които Делян Пеевски и Бойко Борисов се прегръщат и си казват, че се обичат, както и такива, на които Пеевски удря по лицето Тошко Йорданов от "Има такъв народ", а той се смее.

На няколко пъти протестиращите скандираха оставка. Певицата Невена Пейкова първо сама, след което заедно със събралите се, изпя "когато па, когато па, когато падне Пеевски, не искам аз съм отдолу, за да не падне върху мен". След това протестиращите отново изпяха песента с Пейкова.

По-късно на сцената излезе и група "Ахат". Протестиращи посрещнаха с аплодисменти песента "Черната овца" и пяха заедно с групата. 

Няколко души са се покачили на прозорците на първия етаж на сградата на Народното събрание. 

Видео на Делян Певески беше посрещнато с бурни освирквания. На протеста се веят български и европейски знамена. Плакати изобразят Делян Пеевски и Бойко Борисов зад решетки.

/ТНП/

