МИНА: Митническата администрация на Черна гора демонстрира високо ниво на съответствие с европейските стандарти

Според екип от експерти от ЕС Митническата администрация на Черна гора демонстрира високо ниво на готовност и съответствие с европейските стандарти, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

В предварителния си доклад експертният екип на ЕС отбелязва, че Митническата администрация показва високо ниво на професионализъм и прозрачност в работата си.

Екипът заключава, че през последните години е постигнат значителен институционален и организационен напредък, с акцент върху необходимостта от укрепване на човешките ресурси.

„Признава се, че Митническата администрация постоянно подобрява готовността, знанията и капацитета си в ключови области на митническите процедури, което е напълно потвърдено чрез практически проверки на място“, се казва в прессъобщение на Митническата администрация.

Експертите от Европейската комисия изразиха задоволство от нивото на сътрудничество, откритост и организация по време на мисията, което също така бележи важна стъпка в по-нататъшното хармонизиране с европейската митническа рамка.

Експертният екип от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD) на ЕК, заедно с представители на митническите администрации на държавите членки на ЕС – Германия, Нидерландия, Хърватия и Словения – проведе мониторингова мисия в Митническата администрация на Черна гора от 1 до 5 декември.

Целта на мисията беше да се оцени административният капацитет, да се анализира спазването на европейските разпоредби и да се оцени ефективността на организационните и оперативните процеси под отговорността на митническата администрация, в светлината на предварителното затваряне на Глава 29 – Митнически съюз, което се очаква до края на второто тримесечие на следващата година.

