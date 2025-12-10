Граждани протестираха в Казанлък с искане за оставка на правителството

Граждани се събраха на централния площад „Севтополис“ в Казанлък на мирен протест с искане за оставка на правителството, който продължи над два часа. Инициативата е гражданска и е организирана в социалните мрежи, като официално уведомление е получено в общинската администрация, а инициаторите посочиха, че протестът е надпартиен.

На протеста бяха отправени призиви за незабавна оставка на кабинета „Желязков", за оставката на Бойко Борисов и Делян Пеевски, срещу служителите на МВР, срещу ДПС. Протестиращите скандираха „Мафията вън" и „Довиждане".

Те носеха плакати: „Просто искаме нормална държава", „Мразим ви безплатно", „Страхливци", „България е наша", „Мутри вън", „Българи юнаци" и други.

Единственото искане на днешния протест и това, за което сме се събрали днес гражданите на Казанлък, е оставка на сегашното управление, каза пред журналисти Тоня Коларова, която е подала официалното искане към администрацията за днешния мирен протест. Аз не мога да говоря от името на другите граждани, единственото, което съм направила, е да заявя нашето участие и всеки да дойде и да каже своите искания, посочи тя. Коларова подчерта, че протестът не е партиен, и че тя не е член или симпатизант на никоя от управляващите или опозиционни партии.

Вчера в официалната си фейсбук страница от местната структура на политическа партия „Възраждане“, чиито представители се включиха в днешния протест, призоваха всички свободни граждани да се присъединят към акцията в Казанлък с основно искане за оставка на управляващите, като също отбелязаха, че инициативата е надпартийна.

Към края на демонстрацията на централния площад част от протестиращите тръгнаха на импровизирано шествие и спряха за около 10 минути движението на булевард „Кн. Ал. Батенберг“, след което продължиха и стигнаха до сградата на местната администрация. По време на демонстрацията отново се чуха скандирания за оставка и за излизане на „мафията“ от управлението на държавата. Организаторите ги призоваха да се оттеглят и да се върнат на централния площад. Шествието беше охранявано от органите на реда.

За БТА организаторите уточниха, че подаденото искане е било за мирен протест на централния площад и това е била причината да призоват хората да се разпръснат и да се върнат там.