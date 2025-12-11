Тръмп обяви, че САЩ са задържали петролен танкер край Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че въоръжените сили на страната му са задържали край Венецуела петролен танкер, предадe Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че в резултат петролът е поскъпнал, а напрежението между Вашингтон и Каракас, което вече е високо, рязко се е изострило.

"Току-що задържахме край бреговете на Венецуела танкер - голям танкер, много голям, всъщност най-големия досега" каза вчера Тръмп. Американският президент, който оказва натиск върху венецуелския си колега Николас Мадуро да се оттегли, добави многозначително, че очаква "да се случат и други неща".

Попитан какво ще се случи с петрола на борда на задържания танкер, Тръмп отговори: "Ще го запазим, предполагам."

Венецуелското правителство осъди задържането на кораба като "безсрамна кражба".

Според телевизия Си Би Ес е бил задържан танкерът "Скипър", на който САЩ наложиха през 2022 г. санкции заради предполагаеми връзки с Иран и подкрепяното от него ливанско движение "Хизбула". Администрацията на Тръмп обмисля още подобни акции, написа в "Екс" репортер на американската медия, цитиран от Ройтерс.