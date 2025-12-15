Следи се качеството на морските води край Ахтопол заради изтеглянето на кораба "Кайрос", съобщи екоминистерството

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) възложи пробовземане и последващо изследване на морските води в района на Ахтопол. Действията се предприемат във връзка със започналата от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ операция по изтегляне на плавателния съд „Кайрос“ към пристанище Бургас, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на официалната си интернет страница.

Изследванията се извършват по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Целта е да се проследи евентуални промени в състоянието на морските води по време на протичането на дейностите на море, посочват от МОСВ. Експерти на БДЧР и Регионалната лаборатория – Бургас към ИАОС са на място от 06:30 ч. днес и ще останат в района до приключване на операцията по изтегляне на плавателния съд.

Извънредният мониторинг на морските води в района, който Басейнова дирекция направи след инцидента, не установи замърсявания от нефтопродукти и други опасни вещества – всички отчетени стойности бяха под границите на определяне на използваните методи за изпитване, информират още от МОСВ. Уверяват, че министерството продължава да осъществява засилен контрол и наблюдение на състоянието на морските води в Черно море и ще информира своевременно обществеността при установяване на промени в показателите или при наличие на данни за замърсяване.

Буксировката на танкера "Кайрос", който остана закотвен край Ахтопол в продължение на десет дни, започна тази сутрин. Плавателният съд трябва да бъда провлачен до предварително определена точка в Бургаския залив, като се очаква това да се случи в рамките на днешния ден.